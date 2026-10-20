El miércoles, en laSexta
Óscar Puente se sube al 'ascenshow' averiado de Cara al Show: "Como si no tuviéramos bastante con la Renfe"
El Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible Óscar Puente visita Cara al Show en el programa del miércoles. Marc Giró también recibirá a María Patiño y Fito Paez.
Las puertas del 'ascenshow' de Cara al Show se abren para recibir al Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible Óscar Puente en el programa que se emite en laSexta el próximo miércoles. Marc Giró recibe al político socialista sin saber que el elevador está a punto de averiarse, como podemos ver en este vídeo promocional.
"Por una avería del sistema, el ascensor estará parado durante más tiempo del habitual", avisan por megafonía. El ministro se lamenta: "Vaya por Dios. Como si no tuviéramos bastante con la Renfe ya".
Por si fuera poco, un gran tenedor también se pasea por las instalaciones. "Ha venido a ver el edificio", explica el presentador.
Este miércoles, Óscar Puente, María Patiño y Fito Paez, en Cara al Show.
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