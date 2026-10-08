Marc Giró, tras revolucionar el El Mago Pop el plató de Cara al Show: "No deberías haberlo contado, así empiezan las revoluciones comunistas"

El Mago Pop habla en el plató de Cara al Show de los altos salarios de los músicos en Broadway, algo que alucina a los músicos del programa, cuya reacción sorprende a Marc Giró: "No lo deberías de haber contado".

El Mago Pop explica a Marc Giró en el plató de Cara al Show cómo fue su experiencia en 2023 en Broadway. "A mí me ofrecieron ir en 2020 y ya lo tenía cerrado, pero vino la pandemia", explica el conocido mago, que, sin embargo, destaca que "esos tres años" le "sirvieron para crecer un poquito y no ir contratado sino produciéndolo" él. "Para mí es muy importante la libertad de poder decidir cuando quiera irme porque allí los contratos son muy largos", explica.

"Yo iba con 26 tráilers, había que cortar Times Square", destaca Antonio Díaz (su nombre real): "Por cada camión me hacían pagar una cuota elevada". Además, el mago explica que se llevó a sus "técnicos para que vivieran la ilusión de ir a Broadway": "Somos 200 pero en el show 70".

"Yo lleva los míos más los 70 suyos porque por los sindicaros no pueden mis trabajadores tocar nada del teatro", detalla el mago, que destaca que, incluso, los teatros tienen a sus propios músicos, que "son top mundial" y tienen "sueldos muy elevados".

"Cada canción que se aprendían eran 5.000 dólares", afirma El Mago Pop a Marc Giró en el plató de Cara al Show, donde los músicos del programa quedan alucinados. "No lo deberías haber contado, así empiezan las revoluciones comunistas", bromea Marc Giró al ver la reacción de sus músicos en este vídeo.

*Puedes volver a ver el programa de 'Cara al Show' en atresplayer.com

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido