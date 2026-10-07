El Mago Pop desvela la obsesión de Stephen Hawking con él tras ver sus trucos de magia: "Me mandaba mensajes preguntándome"

El Mago Pop cuenta cómo encandiló a Stephen Hawking tras visitar su programa de magia en Reino Unido: "Le gustaba mucho la magia, tanto que me empezó a enviar actuaciones mías preguntándome como lo hacía".

"Recuerdo que cuando me dieron el teatro en Barcelona lo celebró como el día más feliz de mi vida", pero "no vendimos ni una entrada", cuenta El Mago Pop a Marc Giró en el plató de Cara al Show, donde recuerda sus inicios en el mundo de la magia: "Ese día tuvimos que cancelar y tuve un aprendizaje muy grande porque yo estaba obsesionado con conseguir un teatro y ese día aprendí que lo que necesitaba era público, no un teatro".

El presentador de Cara al Show pregunta al mago "cómo pasó de un teatro vacío a hacerse famoso en el Reino Unido con un programa de magia". El mago explica que con su amigo Rubén grabó un piloto en el que aparecía haciendo trucos de magia a la gente que caminaba por las Ramblas: "Lo mandamos a muchas teles y un día antes de emitir Discovery en España lo emitieron en Reino Unido y lo petó".

En dicho programa, ha hecho "magia a estrellas internacionales como Stephen Hawking o Paul Mccartney", destaca el conocido mago, que desvela los entresijos de su fichaje "Yo no hablaba nada de inglés y en la reunión me preguntaron si lo hablaba y dije que era nativo. Empecé a estudiar inglés y me aprendí lo básico del vocabulario de mago".

Por otro lado, El Mago Pop desvela cómo conquistó a Stephen Hawking tras visitar su programa. Incluso, el español tiene una fotografía con él: "Le gustaba mucho la magia, tanto que en los días posteriores teníamos el contacto con la persona que le cuidaba y me empezó a enviar links de actuaciones mías preguntándome como lo hacía". "A lo largo de los meses me enviaba vídeos de magia para que les explicara el modo", recuerda El Mago Pop.

Por su parte, Marc Giró bromea sobre el interés de Hawking por la magia: "No tenía suficiente con entender el universo que quería entender la magia". "Lo quería entender todo", destaca, entre risas, el mago, que confiesa que él nunca le daba la respuesta: "Yo nunca lo explicaba, pero me hacía mucha gracia".

*Puedes volver a ver el programa de 'Cara al Show' en atresplayer.com

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