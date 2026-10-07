El Mago Pop desvela su experiencia en la NASA: "Los astronautas del espacio me recibieron boca abajo con un 'Welcome, Mago Pop"

El Mago Pop desvela que le llamaron desde la NASA para trabajar en un proyecto juntos tras haber visto su espectáculo de magia: "Vamos a aprovechar para trabajar en una ilusión que espero estrenarla en el tour".

El Mago Pop anuncia a Marc Giró en el plató de Cara al Show que está preparando una nueva gira mundial que quiere estrenar en 2028 "en el Bernabéu" y que le llevará "a muchas ciudades del mundo". Algunas, ya confirmadas "como Seúl o Buenos Aires". Además, confiesa que su "ilusión es acabar la gira en el Camp Nou". "Nuestra ilusión de hacer cosas que nunca se han hecho", desvela el mago, que destaca que "en el mundo de la magia" lleva muchos años en teatros y, por eso, ahora se ha planteado junto a su equipo "nuevos desafíos con el espacio": "En esta nueva gira el desafío será tener público por todos lados y con móviles".

Es más, uno de los trucos que intentará realizar en la gira lo ha ensayado con la NASA. "Hemos ido a la NASA hace unos meses porque me invitaron a visitarla para trabajar en un proyecto y vamos a aprovechar para trabajar en una ilusión que espero estrenarla en el tour", destaca el conocido mago.

Pero, ¿cómo llegó El Mago Pop a la NASA?, ¿cómo fue su experiencia en Houston? "Escribieron a mi representante", recuerda el mago, que destaca que todo se originó porque "un ingeniero de la NASA es una persona de México" que había visto su espectáculo "hace como diez años": "Y se acordó de mí para el proyecto". "Pero, ¿qué pinta un mago en la NASA?, ¿no tienes que sacar de una realidad de la que hayamos creído por culpa de la NASA?", pregunta Marc Giró, que bromea sobre la posibilidad de que la llegada del hombre a la Luna fuera todo un truco de magia.

"Por supuesto que no, estamos trabajando en una ilusión que tiene mucha ciencia", responde El Mago Pop, que destaca en el vídeo principal de esta noticia cómo fue su experiencia: "Me llevaron a la típica sala de 'Houston, tenemos un problema', y cuando llegué estaban en la pantalla los de la estación espacial flotando boca abajo". "Me aplaudieron los astronautas, fue uno de los momentos mas surrealistas", recuerda el español, que destaca que, incluso, tenían un cartel con 'Welcome, Mago Pop'".

Además, el mago afirma que "hay muchos hispanos" en la NASA y que conoció "a la mujer que estuvo más cerca de la historia de la Luna": "Fue un privilegio".

*Puedes volver a ver el programa de 'Cara al Show' en atresplayer.com

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