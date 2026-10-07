El Mago Pop anuncia una gira mundial en 2028 por estadios: "Es un nuevo desafío con público por todos lados y móviles"

El Mago Pop anuncia su espectáculo más ambicioso hasta la fecha: una gira mundial. "Estoy preparándolo para estrenarlo en el Bernabéu y será una gira para estadios en 2028. Hay ya ciudades confirmadas como Buenos Aires".

El Mago Pop explica a Marc Giró en el plató de Cara al Show que está preparando un futuro espectáculo que será el más ambicioso que ha hecho hasta la fecha. "Estoy preparándolo para estrenarlo en el Bernabéu y será una gira para estadios en 2028, es un world tour", explica el conocido mago, que destaca que irán "a muchas ciudades del mundo". Algunas, incluso, ya están confirmadas "como Seúl o Buenos Aires".

"Mi ilusión es acabar la gira en el Camp Nou", confiesa el catalán, que destaca que tienen "la ilusión de hacer cosas que nunca se han hecho". "En el mundo de la magia llevo muchos años en teatros y nos planteamos nuevos desafíos con el espacio", explica El Mago Pop, que destaca que en esta nueva gira el desafío será tener "público por todos lados y con móviles".

Además, el conocido mago destaca que hasta ha practicado con la NASA: "Hemos ido a la NASA hace unos meses porque me invitaron a visitarla para trabajar en un proyecto y vamos a aprovechar para trabajar en una ilusión que espero estrenarla en el tour".

*Puedes volver a ver el programa de 'Cara al Show' en atresplayer.com

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