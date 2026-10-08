La foto de grandes magos entre El Mago Pop y Daniel Radcliffe: "Nunca he visto Harry Potter y mira que me gusta ver a la competencia"

El Mago Pop desvela a Marc Giró en este vídeo de Cara al Show su foto viral con Daniel Radcliffe, el actor que dio vida a Harry Potter: "Estuvimos hablando y me hizo mucha ilusión".

Marc Giró pregunta al Mago Pop por fue su experiencia en 2023 en Broadway. El conocido mago explica que estuvo a punto de ir en 2020, pero la pandemia le frenó: "A mí me ofrecieron ir en 2020 y ya lo tenía cerrado, pero vino la pandemia". "Esos tres años me sirvieron para crecer un poquito y no ir contratado sino produciéndolo yo", recuerda el conocido mago, que se sincera en el vídeo: "Para mí es muy importante la libertad de poder decidir cuando quiera irme porque allí los contratos son muy largos".

Además, El Mago Pop cuenta cómo fue producirlo en un escenario tan conocido y grande como es Broadway: "Yo iba con 26 tráilers, había que cortar Times Square y, por cada camión, me hacían pagar una cuota elevada".

Además, el mago explica que se llevó a sus "técnicos para que vivieran la ilusión de ir a Broadway": "Somos 200, pero en el show 70, yo llevaba a los míos más los 70 suyos porque por los sindicatos no pueden mis trabajadores tocar nada del teatro". Además, los teatros de Broadway tienen a sus propios músicos: "Son top mundial con sueldos muy elevados, cada canción que se aprendían eran 5.000 dólares".

Por otro lado, el conocido mago habla sobre su foto viral en aquella época con Daniel Radcliffe, el actor que da vida a Harry Potter: "Estuvimos hablando y me hizo mucha ilusión". "Aunque tengo que confesar que nunca he visto Harry Potter y mira que me gusta ver lo que hace la competencia", confiesa el mago, desatando las risas del plató.

*Puedes volver a ver el programa de 'Cara al Show' en atresplayer.com

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