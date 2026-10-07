La exitosa historia de El Mago Pop: de cancelar su primera actuación por no ir nadie a llenar estadios en todo el mundo

El Mago Pop cuenta a Marc Giró en Cara al Show cómo fueron sus inicios: "Empecé ensayando con el gotelé, repartía miradas como si fuera mi público, hacía 'sold out' siempre".

El Mago Pop llega al plató de Cara al Show en un DeLorian, el coche de 'Regreso al futuro', una de las películas de su vida. El mago cuenta que su infancia también estuvo marcada por Juan tamariz: "Yo crecí viendo sus vídeos y leyendo sus libros, era mi ídolo a los seis o siete años". Incluso, el mago confiesa a Marc Giró que su madre le decía "que hablaba" y se "movía igual".

El Mago Pop recuerda también cómo ensayaba a ser mago en su habitación: "Era muy pequeña, solo cabía la cama, entonces cuando practicaba lo único que tenía delante era la pared con gotelé, así que imaginaba que el gotelé era mi público". Frente a ese público el joven mago ensayaba "las lecciones de Tamares de cómo mirar al público": "Yo miraba al gotelé repartiendo miradas como si fuera mi público". Eso sí, "hacía sold out siempre", bromea.

El joven cogió confianza con 17 años y confesó que quería ser mago, algo que nunca había querido decir antes por vergüenza: "Es algo que nunca verbalizaba". Finalmente, comenzó a dedicarse a ello, pero sus inicios no fueron fáciles. "A mi primera actuación en un teatro no vino nadie", cuenta el mago, que recuerda cómo al no poder acudir su familia, tuvo que cancelar la sesión: "Recuerdo que cuando me dieron el teatro en Barcelona lo celebró como el día más feliz de mi vida".

Sin embargo, "no vendimos ni una entrada": "Ese día tuvimos que cancelar y tuve un aprendizaje muy grande porque yo estaba obsesionado con conseguir un teatro y ese día aprendí que lo que necesitaba era público, no un teatro". Por su lado, Marc Giró le pregunta cómo pasó de un teatro vacío a hacerse famoso en el Reino Unido con un programa de magia.

"Con un amigo, Rubén, me grababa por las Ramblas haciendo magia para hacer un piloto y lo mandamos a muchas teles", recuerda el mago, que explica que "un día antes de emitir Discovery en España lo emitieron en Reino Unido" y "lo petó". En su programa hacía "magia a estrellas internacionales como Stephen Hawking o Paul Mccartney".

*Puedes volver a ver el programa de 'Cara al Show' en atresplayer.com

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