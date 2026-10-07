El día que El Mago Pop desveló uno de sus trucos a un taxista: "Me había tomado dos copas"

"Hay un taxista que sabe un truco de El Mago Pop", destaca alucinado Marc Giró, que, sin embargo, insiste en que "no es lo mismo saberlo que hacerlo". Así desvela el mago la intrahistoria.

Muchos han sido los que han preguntado a El Mago Pop los secretos de sus trucos de magia. Incluso, Stephen Hawking pasó meses preguntándole tras visitar su programa. "Le gustaba mucho la magia, tanto que en los días posteriores teníamos el contacto con la persona que le cuidaba y me empezó a enviar links de actuaciones mías preguntándome como lo hacía", recuerda El Mago Pop a Marc Giró, a quien destaca que "a lo largo de los meses" le "enviaba vídeos de magia para que le explicara el modo".

"Yo nunca lo explicaba, pero me hacía mucha gracia", reconoce el mago, que confiesa un día que sí que desveló uno de sus trucos. "Fui a unos premios y tomé unas copas de vino y a la vuelta el taxista me reconoció porque acababa de venir a mi espectáculo dos días antes y estaba tan emocionado que me dijo que si le decía cómo era el último juego del espectáculo no me cobraba la carrera", recuerda el conocido mago.

"Yo no era por ahorrarme la carrera, pero, en ese momento, era tan complicado cómo funcionaba ese juego, que se lo expliqué detalle al detalle", desvela El Mago Pop, que destaca que el taxista "se creyó que le tomaba el pelo". "Yo le conté la verdad", reconoce, por su lado, el mago en este vídeo con Marc Giró en el plató de Cara al Show.

*Puedes volver a ver el programa de 'Cara al Show' en atresplayer.com

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