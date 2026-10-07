A su primera actuación no fue nadie
Cómo El Mago Pop conquistó Reino Unido antes que España: lo que había detrás de su programa en inglés con famosos
De tener que cancelar su primera actuación en un teatro en Barcelona porque no fue nadie, a triunfar en Reino Unido: El Mago Pop desvela la historia de su éxito en este vídeo con Marc Giró en Cara al Show.
Los inicios de El Mago Pop no fueron fáciles. Antonio, su verdadero nombre, cuenta a Marc Giró cómo a su primera actuación en un teatro no fue nadie. "Recuerdo que cuando me dieron el teatro en Barcelona lo celebró como el día más feliz de mi vida", pero "no vendimos ni una entrada": "Ese día tuvimos que cancelar y tuve un aprendizaje muy grande porque yo estaba obsesionado con conseguir un teatro y ese día aprendí que lo que necesitaba era público, no un teatro".
Pero, ¿cómo pasó de un teatro vacío a hacerse famoso en el Reino Unido con un programa de magia? "Con un amigo, Rubén, me grababa por las Ramblas haciendo magia para hacer un piloto y lo mandamos a muchas teles", recuerda el mago, que explica que "un día antes de emitir Discovery en España lo emitieron en Reino Unido" y "lo petó".
En este exitoso programa, El Mago Pop hacía "magia a estrellas internacionales como Stephen Hawking o Paul Mccartney". "Yo no hablaba nada de inglés y en la reunión me preguntaron si lo hablaba y dije que era nativo", confiesa el mago a Marc Giró, al que desvela que empezó "a estudiar inglés": "Me aprendí lo básico del vocabulario de mago".
Además, El Mago Pop cuenta cómo encandiló a Stephen Hawking, con el que tiene una fotografía y hasta el teléfono: "Le gustaba mucho la magia, tanto que en los días posteriores teníamos el contacto con la persona que le cuidaba y me empezó a enviar links de actuaciones mías preguntándome como lo hacía". Incluso, "a lo largo de los meses me enviaba vídeos de magia para que les explicara el modo", recuerda El Mago Pop con Marc Giró, que, muy sorprendido, bromea: "No tenía suficiente con entender el universo que quería entender la magia". "Lo quería entender todo", destaca, entre risas, el mago, que confiesa que él nunca le daba la respuesta: "Yo nunca lo explicaba, pero me hacía mucha gracia".
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