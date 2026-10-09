Shakira revoluciona Madrid al ritmo del Carnaval de Barranquilla antes de terminar sus conciertos en España

Antes de finalizar sus conciertos en Madrid, Shakira ha llevado a más de 130 personas del Carnaval de Barranquilla para que llenen de ritmo y color la ciudad.

Shakira ha revolucionado Madrid llevando el Carnaval de Barranquilla, y es que aunque en Colombia se celebra del 6 al 9 de febrero, la artista ha querido llevar a la capital española a más de 130 personas del carnaval, organizando una auténtica fiesta con ritmos latinos.

Por otro lado, Tatiana Arús alucina al enseñar en el vídeo las declaraciones de unos fans de Shakira que han acudido a verla a diferentes partes del mundo: "Si tenemos que viajar a la luna por la loba, lo hacemos, es el universo". "Pero, esta gente, ¿cuándo trabaja?, ¿no dan palo al agua?", se pregunta Alfonso Arús al escucharles.

Por último, el presentador de Aruser@s destaca cómo la cantante colombiana ha visitado el 'Macondo park', como si fuera una visitante más: "El helado de la loba, no saben lo que es, buenísimo". "Cuando pregunta, '¿qué es esto?', demuestra que no lo ha hecho ella", afirma Alfonso Arús, que recuerda que todavía quedan más conciertos de Shakira hasta el lunes 12 de octubre.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido