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Visita histórica

De la broma del rey Felipe a la visita de la reina Letizia a una escuela: los momentazos de los reyes en Finlandia

Los reyes de España están dejando varios momentazos en su visita a España. Desde la broma de Felipe VI al decir el nombre de una escuela hasta la visita de la reina Letizia a ese mismo colegio un día después.

De la broma del rey Felipe a la visita de la reina Letizia a una escuela: los momentazos de los reyes en Finlandia

Los reyes Felipe y Letizia se encuentran realizando una visita histórica a Finlandia en la que ya han dejado varios momentazos. Primero, el rey Felipe ha protagonizado un divertido momento al nombrar a una escuela de Helsinki durante su intervención en la embajada española. "Esto te lo tienes que aprender tú mañana", ha destacado el monarca español mirando a la reina Letizia, quien al día siguiente ha visitado la misma escuela pública.

Se trata de un colegio en el que los niños estudian tanto finlandés como español. Incluso, los pequeños han sorprendido a la reina Letizia a su llegada cantando en español. "Os ha salido de maravilla, muchas gracias", ha destacado la monarca a los pequeños, que le han respondido con un "gracias" en español.

"Eso está muy bien, no han cantado un tema de Rosalía sino de José Luis Perales", destaca Alfonso Arús, que insiste en que "estos son los buenos". "Rosalía no saben quién es", afirma el presentador de Aruser@s.

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