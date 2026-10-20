Lucía Méndez, tras las críticas de Ayuso a los docentes de la huelga: "A la presidenta se la ve muy incómoda políticamente en estos momentos"

La periodista Lucía Méndez analiza en Al Rojo Vivo la respuesta de Isabel Díaz Ayuso a las protestas de los docentes madrileños y recuerda que protestas así se han producido en otras comunidades durante este último año.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue cargando contra los profesores que se manifiestan para mejorar la educación pública en Madrid. Según analiza la periodista de El Mundo, Lucía Méndez, "a la presidenta se la ve muy incómoda políticamente en estos momentos".

Y no solo "las protestas de la educación", sino también por "la acampada de Sol que, efectivamente, está debajo de su balcón y no es una situación que ella pueda controlar ni sobre la que pueda decir y creo que en esto está basada su incomodidad en este momento".

Tal como recuerda Méndez, las protestas en educación han tenido lugar en muchas comunidades autónomas en el último año, "y protestas incluso más fuertes que esta", afirma. Por ejemplo, en Valencia, en Cataluña, Asturias... Es decir, "que la educación en este país hay que tomársela en serio", afirma.

Por tanto, "el argumento de que van contra Ayuso no se sostiene desde el momento en que en el último año ha habido protestas contra otras comunidades autónomas, incluso con gobiernos del PSOE, como en Cataluña o como en Asturias. Finalmente, se abrió un periodo de negociación y se desconvocaron, porque hay una negociación", concluye Méndez.

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