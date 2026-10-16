Ignasi Guardans compara la acampada de Sol con "un alimento caducado"

Guardans sostiene que la movilización ha perdido el control de sus impulsores y reclama que den un paso al frente para desvincularse de ella. A su juicio, mantener la protesta debilita la reivindicación por la vivienda en lugar de contribuir a ella.

Ignasi Guardans ha comparado en Al Rojo Vivo la acampada de la Puerta del Sol con "un alimento caducado". El analista considera que la protesta cumplió su función inicial al agitar el debate público y contribuir al contexto que desembocó en la convocatoria de elecciones, pero cree que ahora ha llegado el momento de ponerle fin.

"Creo que la acampada cumplió con su función, cumplió, agitó el debate. Ha traído las elecciones. O sea, que cuando salga la historia de España, la acampada trajo las elecciones. Eso, la acampada. El movimiento alrededor de la acampada trajo las elecciones, no la acampada directamente", ha señalado Guardans, que considera que la movilización ha dejado de aportar y empieza a perjudicar a la causa que la originó.

En este sentido, ha defendido que quienes impulsaron la protesta deberían dar un paso al frente y reconocer que ya no representa sus objetivos iniciales. "Creo que se les ha ido de las manos, la expresión no la controlan los mismos que la convocaron y creo que aquellos que la convocaron, que tienen una responsabilidad fundacional y una legitimidad, deberían en este momento tener el coraje de decir: 'Esto ya no nos representa'. Y es el momento de hacer la batalla por otros cauces y por otras vías", ha afirmado. A su juicio, la acampada "distrae la atención y debilita profundamente la causa por la que se hizo en primer lugar".

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