Gaspar Llamazares: "Lo que pasa es que Ayuso tiene que demostrar que ella es más que nadie, que ella es más que el Tribunal Superior"

El dirigente cuestiona la decisión administrativa sobre la acampada de Sol y pone en duda los argumentos sanitarios esgrimidos para justificarla. Además, sostiene que la movilización ya avanzaba hacia su finalización y critica la actitud del Gobierno madrileño.

Gaspar Llamazares ha criticado en Al Rojo Vivo la decisión de la Comunidad de Madrid sobre la acampada de Sol y ha defendido que la protesta forma parte del ejercicio de un derecho fundamental. El político considera que la actuación del Gobierno regional contradice el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y cuestiona los argumentos sanitarios utilizados para intervenir en la movilización.

"Estamos ante una decisión administrativa que niega y refuta el reconocimiento por parte del Tribunal Superior de Justicia. Se hace a través de otro mecanismo, además muy extraño en la Comunidad de Madrid, porque la garantía sanitaria, la misma que no reconocían en la pandemia, es la que ahora utilizan para disolver de alguna forma la acampada", ha señalado Llamazares, que considera que esta justificación es "poco creíble".

El dirigente también ha cuestionado la actitud de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a quien acusa de querer imponerse cuando los tribunales no respaldan sus decisiones. Llamazares ha apuntado que la acampada seguía una evolución natural hacia su finalización, como ya estaba ocurriendo en otras ciudades. "Lo que pasa es que la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene que demostrar que ella es más que nadie, que ella es más que el Tribunal Superior. Cuando no le da la razón, la tiene ella en todo caso, y que ella es mucho más que el Gobierno de España y que lo que ella denomina gente poco seria. Yo creo que lo de la seriedad va por barrios", ha concluido.

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