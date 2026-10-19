Cuartango, sobre las protestas en Francia: "Estamos ante el final de la Quinta República"

El periodista analiza en Al Rojo Vivo la escalada de violencia en Francia, las causas del malestar social y el papel de Mélenchon en las movilizaciones. El periodista alerta del riesgo de una crisis institucional y de sus posibles consecuencias políticas.

En Al Rojo Vivo, el periodista de 'ABC' Pedro García Cuartango ha analizado la escalada de violencia en Francia, marcada por incendios, robos y saqueos. Mientras Emmanuel Macron apunta a la ultraizquierda, el Gobierno francés señala a Jean-Luc Mélenchon como uno de los impulsores de las protestas. Detrás del estallido hay un profundo malestar social, alimentado por el deterioro de la educación pública, la falta de expectativas y la sensación de que la República ha fallado a una parte de la ciudadanía. Sin embargo, las reivindicaciones han desembocado en episodios de vandalismo y violencia en las calles.

Cuartango ha establecido una comparación con Mayo del 68, aunque subraya las diferencias entre ambos movimientos: "Mayo del 68 fue una revuelta, básicamente con una resistencia pasiva. En estos acontecimientos que estamos viendo hay violencia".

El periodista considera que las protestas reflejan un estallido de indignación popular que ha ido mucho más allá de sus orígenes: "Lo que ha habido es un estallido de descontento, de cólera popular que empezó por las protestas en un instituto y se ha acabado convirtiendo en una guerra abierta en las calles francesas".

En su análisis, Cuartango ha ido más allá de la crisis inmediata y ha puesto en cuestión la continuidad del actual modelo institucional francés: "Yo creo que lo que estamos es ante el final de la Quinta República". Con las elecciones a seis meses vista y Macron afrontando la recta final de su mandato, el periodista ha destacado la creciente sensación de crisis en un país cuya historia contemporánea ha estado marcada, en numerosas ocasiones, por estallidos revolucionarios.

Por último, Cuartango ha señalado el papel de Mélenchon en las movilizaciones y ha criticado que no haya condenado la violencia. A su juicio, esta estrategia podría tener consecuencias políticas que trasciendan las protestas: "Creo que está cometiendo un grave error, porque esto a quien realmente beneficia es a Marine Le Pen".

*Vuelve a ver el programa de Al Rojo Vivo en atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido