Vandalizan el altar en honor a Maricarmen que los vecinos levantaron frente al portal de su casa en Retiro

¿Qué ha pasado? El Sindicato de Inquilinas ha denunciado en redes sociales que las velas que colocaron en su memoria ya no están. "Pueden intentar destruir eso, pero saben que son incapaces de borrar todo lo que Maricarmen ha sembrado", afirman.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha denunciado la destrucción del altar en honor a Maricarmen, colocado por vecinos en Retiro. Este altar simbolizaba el legado de Maricarmen, quien fue desahuciada el 23 de septiembre de su hogar en la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde vivió por siete décadas. Desahuciada al cuarto intento, Maricarmen falleció semanas después a los 87 años. Su caso impulsó movilizaciones por el derecho a la vivienda en Madrid, incluyendo una acampada en la Puerta del Sol para denunciar la vulnerabilidad de los inquilinos y exigir mayor protección.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha denunciado que el altar que colocaron los vecinos y las vecinas en honor a Maricarmen ha sido destruido. "Quienes la hemos acompañado durante los últimos siete años no vamos a permitir que destrocen su memoria de este modo", han compartido en redes.

El altar, situado frente a su casa en Retiro, ya no está: "Pueden intentar destruir un altar y unas velas, pero saben que son incapaces de borrar todo lo que Maricarmen ha sembrado".

De esta forma, el sindicato ha reivindicado el legado de Maricarmen expresando su rechazo a la desaparición de los elementos colocados en su recuerdo.

Maricarmen fue desahuciada el pasado 23 de septiembre de su casa en la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde había vivido durante siete décadas.

El lanzamiento se produjo al cuarto intento, poniendo fin a una batalla judicial por un piso en el que residía desde 1956. Apenas semanas después, la mujer, de 87 años, murió en el hospital.

Su desahucio se convirtió en uno de los detonantes de las movilizaciones por el derecho a la vivienda en Madrid y dio lugar a una acampada en la Puerta del Sol, donde activistas y ciudadanos se concentraron para denunciar la situación de vulnerabilidad de la anciana y reclamar una mayor protección para los inquilinos.

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