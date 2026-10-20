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Desalojo en Barcelona

Tercer intento de desahucio a una vecina de El Clot (Barcelona) por impago del alquiler: cerca de 70 personas tratan de evitarlo

Los detalles La vecina de El Clot y el sindicato señalan que las autoridades le han comunicado que el desahucio se va a ejecutar después de que la empresa propietaria del inmueble que alquilaba no haya querido negociar.

desahucio de una vecina de El Clot
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Los agentes han procedido al tercer intento de desalojo de una vecina de El Clot, Barcelona. Cerca de 70 personas, convocadas por la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (COSHAC) y el Sindicat d'Habitatge del Clot-Camp de l'Arpa, se han concentrado por la mañana para intentar evitarlo.

Este es el tercer intento de desahucio por imago del alquiler. Los Mossos, poco a poco, han ido sacando uno a uno a las personas que han acudido al lugar para apoyar a la vecina.

Los manifestantes se resiten mientras los llevann apartados a otro lado. Desde el sindicato aseguran que este desahucio se iba a ejecutar sí o sí, señalando que la vecina ha sido víctima de una estafa. Su caso no entra dentro del decreto de vivienda aprobado.

La mujer tiene un hijo de nueve años, aunque no se sabe si está junto a ella en el piso. Ella ha reconocido que ya le habían avisado de que hoy se ejecutaría el desahucio tras los otros intentos fallidos.

La empresa propietaria del inmueble que alquilaba no ha querido negociar ni hacer un alquiler social.

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