Pintadas, amenazas y destrozos en coches: la escalada vandálica de una mujer que siembra el terror entre sus vecinos

Los vecinos de un bloque de viviendas del madrileño barrio del Retiro denuncian la campaña de acoso de una de sus vecinas, una mujer de 34 años que ha convertido sus viviendas en una pesadilla: "Nuestras vidas están a su merced".

Una mujer de 34 años tiene aterrorizados a sus vecinos de un bloque de pisos en el barrio del Retiro. Realiza pintadas en las puertas y vandaliza las cerraduras de las viviendas.

Los vecinos aseguran sentir "miedo" de vivir en sus casas y dicen haber sufrido amenazas por parte de esta vecina que, señalan, "ha iniciado una escalada de acciones vandálicas que nos tienen preocupados a todos los vecinos de esta comunidad".

Empezó tirando colillas de cigarros y excrementos caninos y poniendo la música a todo volumen. A esto siguieron actos salvajes contra las puertas de sus vecinos.

Ni siquiera las 10 visitas de la Policía a su casa han conseguido parar los ataques y los vecinos afirman que ni tan siquiera pueden salir solos a la calle: "Viene gente violenta a amenazarte a las puertas, mi mujer tiene que salir hasta con un spray de pimienta porque nos sentimos indefensos", apunta uno de ellos.

La vecina más afectada es una mujer de 98 años, a la que bloquearon su cerradura con silicona para que no pudiera entrar o salir a la calle. Otra vecina asegura que "traspasó todos los límites" cuando le rompió el cristal de una ventana con una piedra: "La ansiedad de todos los días. Están nuestras vidas a su merced", comenta.

Los vecinos aseguran que hay terceras personas que, presuntamente, estarían ayudando por encargo a esta mujer en sus labores de acoso y derribo. La cámara del garaje captó a un hombre tapado con una sábana mientras provocaba daños a uno de los coches aparcados.

En esta situación límite, los vecinos solo piden justicia para poder volver a entrar en su portal sintiéndose seguros.

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