Un jabalí suelto provoca el caos en el centro de Zaragoza durante las fiestas del Pilar

Los detalles El animal llegó a entrar al interior de una discoteca, donde fue interceptado por el dueño del local y acabó siendo sacrificado.

Las fiestas del Pilar en Zaragoza vivieron un insólito incidente cuando un jabalí irrumpió en el centro de la ciudad, generando pánico entre los asistentes. La Policía Local intentó capturar al animal con varias patrullas, pero no logró impedir que continuara su recorrido. A través de la megafonía, se advertía a los presentes sobre el peligro. La situación se intensificó cuando el jabalí entró en un local de copas, hiriendo levemente al propietario. Finalmente, el dueño, junto a algunos clientes, consiguió interceptar y sacrificar al jabalí dentro de la discoteca.

Las fiestas del Pilar de Zaragoza han tenido este año un inesperado protagonista. Se trata de un jabalí que irrumpió por sorpresa en el centro de la capital aragonesa durante los festejos, provocando escenas de auténtico pánico.

Ante la llegada del animal, los agentes de la Policía Local trataron de capturarlo persiguiéndole con varias patrullas. Sin embargo, no consiguieron evitar que siguiese campando a sus anchas. "Tengan precaución con el jabalí", advertían a través de la megafonía a quienes se encontraban en la zona.

Unos minutos más tarde se produjo la escena de mayor tensión, cuando el jabalí entró en un local de copas, causando heridas leves, entre otros, al propietario.

Finalmente, el dueño del local, con la ayuda de un grupo de clientes, logró interceptar al jabalí, sacrificándolo en la propia discoteca con un cuchillo.

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