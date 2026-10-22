Investigan una brutal paliza a un menor de 11 años a manos de dos compañeros de colegio en Lleida

Los detalles La familia del menor ha denunciado que su hijo lleva dos años siendo agredido por dos de sus compañeros de la escuela Jaume Balmes de Cervera (Lleida). Los Mossos d'Esquadra investigan ahora la paliza que el niño recibió el pasado martes.

Los Mossos d'Esquadra investigan la agresión a un niño de 11 años en la escuela Jaume Balmes de Cervera, Lleida, tras la denuncia de su familia. El menor lleva dos años sufriendo acoso por parte de dos compañeros, según el padre, quien ha denunciado tanto a los menores como al centro por inacción. El acoso, que comenzó en 4º de primaria, continuaba incluso fuera del colegio. El pasado 20 de octubre, tras identificar a sus agresores durante una actividad escolar, el niño fue golpeado por ellos. La denuncia también acusa al centro de "mala praxis o pasividad" ante la situación.

Los Mossos d'Esquadra investigan una paliza a un niño de 11 años que lleva dos años siendo agredido por dos de sus compañeros de la escuela Jaume Balmes de Cervera (Lleida), tal como ha denunciado su familia.

De este modo, el padre del menor ha denunciado a dos compañeros de su hijo, alumno de sexto de primaria, y al centro por no haber hecho nada ante estos hechos, tal como ha adelantado Segre y ha confirmado a EFE la policía catalana.

Según los Mossos d’Esquadra, el padre del menor de 11 años explica en la denuncia que los insultos empezaron en 4º de primaria y que el acoso continuaba fuera del centro escolar, cuando el niño se cruzaba con los compañeros en la calle.

Este pasado martes, 20 de octubre, fue el día en que el padre puso la denuncia y el niño debía responder en una actividad de clase a una serie de preguntas sobre sus compañeros, unas de las cuales era con quiénes no le gustaba jugar.

El menor dijo en voz alta los nombres de los dos alumnos que supuestamente le asediaban y, más tarde, cuando bajaba por las escaleras, los dos niños le atraparon y le golpearon la cabeza y las piernas. Otro compañero intervino para ayudarle.

Según Segre, la denuncia del padre no se dirige sólo contra los dos menores por la agresión física, sino también contra el centro por "mala praxis o pasividad". Los padres aseguran, tal como informa este diario, que han tenido mucha paciencia, pero que el episodio del pasado martes es lo que finalmente les ha llevado a denunciar.

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