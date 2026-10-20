Inundaciones y rescates en Alicante, Murcia y Baleares por los últimos coletazos de la DANA Adam, que deja al menos cinco muertos

Los detalles En las últimas horas Adam ha descargado con fuerza en el sur de la provincia de Alicante dejando acumulados de hasta 70 litros, zonas completamente a oscuras.

La DANA Adam ha dejado su huella en Alicante, Murcia y Baleares tras su paso por la Comunitat Valenciana y Cataluña. En Pilar de la Horadada, Alicante, una intensa tormenta dejó caer casi 50 litros de agua en 30 minutos, causando caos y atrapando a 13 personas en túneles de la AP7. El alcalde José María Pérez informó que el agua alcanzó hasta 1,80 metros. En el sur de Alicante, se acumularon hasta 70 litros, dejando zonas sin luz. Murcia también sufrió, con calles inundadas y ramblas desbordadas. En Baleares, la lluvia persiste, especialmente en Mallorca y Menorca, mientras la UME trabaja en Ibiza.

Tras su fuerte paso por Valencia y Cataluña, los últimos coletazos de la DANA Adam se están dejando notar, sobre todo, en Alicante, Murcia y Baleares.

Esta noche se ha desatado con toda su fuerza en Pilar de la Horadada, en Alicante. En 30 minutos cayeron casi 50 litros. Una trampa de agua que dejó escenas de caos por todo el municipio y pánico entre los conductores que se quedaron atrapados en los túneles de la AP7. 13 personas, dos de ellas menores, se encontraban dentro de los vehículos, mientras el agua les dejaba sin escapatoria.

Según cuenta el alcalde Pilar de la Horadada, José María Pérez, "el agua llegó a cubrir sobre 1,70-1,80 metros". "Se veía toda la ropa mojada", ha comentado este martes.

Porque en las últimas horas Adam ha descargado con fuerza en el sur de la provincia de Alicante dejando acumulados de hasta 70 litros, zonas completamente a oscuras, vecinos iluminándose con velas en mitad de la noche y otros intentando desatascar las alcantarillas para que no se inundaran los bajos.

La tromba de agua también se ha cebado con municipios de la Región de Murcia. Calles irreconocibles en San Pedro del Pinatar. Y ramblas desbordadas en mitad de carreteras. También en Baleares están siendo horas muy complicadas. Sigue lloviendo con intensidad en las islas de Mallorca y Menorca. Mientras, la UME sigue trabajando en Ibiza para devolver la normalidad a las zonas afectadas.

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