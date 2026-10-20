Ahora

Fuerte temporal

Inundaciones y rescates en Alicante, Murcia y Baleares por los últimos coletazos de la DANA Adam, que deja al menos cinco muertos

Los detalles En las últimas horas Adam ha descargado con fuerza en el sur de la provincia de Alicante dejando acumulados de hasta 70 litros, zonas completamente a oscuras.

Vista general de un camping anegado tras el paso de la dana Adam por la Comunitat Valenciana
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Tras su fuerte paso por Valencia y Cataluña, los últimos coletazos de la DANA Adam se están dejando notar, sobre todo, en Alicante, Murcia y Baleares.

Esta noche se ha desatado con toda su fuerza en Pilar de la Horadada, en Alicante. En 30 minutos cayeron casi 50 litros. Una trampa de agua que dejó escenas de caos por todo el municipio y pánico entre los conductores que se quedaron atrapados en los túneles de la AP7. 13 personas, dos de ellas menores, se encontraban dentro de los vehículos, mientras el agua les dejaba sin escapatoria.

Según cuenta el alcalde Pilar de la Horadada, José María Pérez, "el agua llegó a cubrir sobre 1,70-1,80 metros". "Se veía toda la ropa mojada", ha comentado este martes.

Porque en las últimas horas Adam ha descargado con fuerza en el sur de la provincia de Alicante dejando acumulados de hasta 70 litros, zonas completamente a oscuras, vecinos iluminándose con velas en mitad de la noche y otros intentando desatascar las alcantarillas para que no se inundaran los bajos.

La tromba de agua también se ha cebado con municipios de la Región de Murcia. Calles irreconocibles en San Pedro del Pinatar. Y ramblas desbordadas en mitad de carreteras. También en Baleares están siendo horas muy complicadas. Sigue lloviendo con intensidad en las islas de Mallorca y Menorca. Mientras, la UME sigue trabajando en Ibiza para devolver la normalidad a las zonas afectadas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo admite que busca una "fórmula" con Vox en el Senado porque sería "un error facilitar al sanchismo" su control
  2. La DANA Adam azota España, en directo | Inundaciones y rescates en Alicante, Murcia y Baleares por los últimos coletazos de la DANA Adam, que deja al menos cinco muertos
  3. El Supremo aplica la amnistía a los condenados por el procés y critica la "grandilocuencia" del Constitucional
  4. La Delegación del Gobierno en Madrid ordena una nueva investigación por las cargas policiales contra los profesores
  5. Tener empleo ya no garantiza evitar la pobreza: el coste de la vivienda en España empuja a 770.000 personas trabajadoras a la miseria
  6. Francia pasa una noche tranquila tras imponer el toque de queda en París, Lyon, Lille y Niza