La guerra entre dos clanes: 'El Baba' se sienta en el banquillo mientras el enfrentamiento entre familias deja ya cinco muertos

El contexto Todo comenzó en septiembre de 2024 cuando Manuel Salazar, 'El Baba', acaba presuntamente con la vida de uno de sus cuñados, iniciando un enfrentamiento entre el clan de los Salazar y el de los Moriña.

Desde septiembre de 2024, dos familias, los Salazar y los Moriña, están enfrentadas en una violenta guerra. El conflicto comenzó con un tiroteo en la barriada del Torrejón, Huelva, donde Manuel Salazar, 'El Baba', presuntamente mató a su cuñado Ramón. Tras huir, los Moriña ofrecieron 50.000 euros por su captura. La venganza llegó en junio de 2025 con el asesinato del padre de 'El Baba', obligando a los Salazar a huir. En agosto de 2026, un ataque en Isla Cristina dejó tres muertos más. Este lunes, Saray, esposa de Salazar, testificó en los juzgados sobre estos hechos.

Desde septiembre de 2024 hasta este lunes. Ese es el tiempo que ha transcurrido en la guerra entre dos familias: la de Manuel Salazar, 'El Baba', y la de su mujer Saray, es decir, el clan de los Salazar contra el de los Moriña. Un enfrentamiento que ha tenido una nueva fase con Salazar sentado en el banquillo como principal acusado de matar a su cuñado tras una discusión en la barriada del Torrejón, en Huelva.

Todo comenzó allí, con un tiroteo, hace más de dos años. 'El Baba', tras varios roces con los hermanos de su mujer, acaba presuntamente con la vida de uno de ellos, de Ramón. 'El Baba' se da a la fuga y los Moriña comienzan una campaña de búsqueda por redes sociales ofreciendo hasta 50.000 euros por su cabeza.

La venganza llega casi un año después con la muerte del padre de 'El Baba' en junio de 2025. En consecuencia, la familia Salazar tiene que huir de la barriada. El edificio en el que vivían quedó completamente destrozado al poco tiempo.

Ya en agosto de 2026, dos encapuchados en moto abren fuego en la barriada del Rocío de Isla Cristina. Esta reyerta deja tres víctimas mortales: la madre de 'El Baba', su hermana embarazada y un menor de 16 años que no pertenecía a la familia, dejando ya la cifra de fallecidos en cinco.

Es el último capítulo sangriento de esta guerra de clanes que ahora, tratan de esclarecer en los juzgados. Este lunes Saray, la mujer de Salazar, ha testificado asegurando que mató a su hermano en las escaleras de su casa. También lo ha hecho la madre del asesinado entre lágrimas pidiendo justicia.

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