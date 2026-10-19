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Macrooperación policial

Golpe a las bandas de ladrones de relojes de lujo: 34 personas detenidas por robar con violencia relojes de hasta medio millón de euros

La Policía Nacional ha detenido a 34 personas que formarían parte de bandas especializadas en el robo de relojes de alta gama. Se les atribuyen hasta 28 robos con violencia en zonas de Ibiza, Barcelona o la Costa del Sol.

La Policía Nacional ha detenido a 34 personas que formarían parte de bandas especializadas en el robo de relojes de alta gama. Se les atribuyen hasta 28 robos con violencia en zonas de Ibiza, Barcelona o la Costa del Sol.

La Policía Nacional ha detenido a 34 personas por, presuntamente, formar parte de bandas especializadas en el robo de relojes de lujo.

La macrooperación se ha producido contra ocho bandas criminales que se dedicaban a robar relojes de alta gama, para lo que empleaban métodos extremadamente violentos.

Ibiza, Barcelona y la Costa del Sol eran los destinos predilectos de estos grupos itinerantes, pero con un modus operandi muy determinado: permanecían en el destino durante un periodo corto de tiempo, marcaban a su objetivo con ojeadores y después los ejecutores actuaban, a veces con el método del tirón y en otras empleando violencia física.

En total, se les atribuyen 28 robos con violencia, entre los que destacan los de seis relojes de lujo, alguno de ellos con un valor de casi medio millón de euros. A pesar de este importante golpe policial, la investigación continúa y no se descartan nuevos arrestos.

La operación se ha realizado en colaboración con la Polizia di Stato, ya que los detenidos son napolitanos y se dedican a viajar por toda Europa.

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