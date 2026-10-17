Cargas policiales para separar a grupos de antifascistas y Núcleo Nacional en Palma de Mallorca

Los detalles Los agentes han tenido que intervenir para evitar una pelea tras la formación de una mesa informativa del grupo ultraderechista y la acción consecuente de los antifascistas para evitar que "difundieran sus mensajes de odio".

Este sábado, la Policía Nacional intervino en la plaza Mayor de Palma para evitar una pelea entre grupos antifascistas y miembros de la organización ultra Núcleo Nacional. El conflicto surgió cuando el grupo ultra instaló una mesa informativa, lo que provocó una "alerta antifascista" por parte de la Coordinadora Antifeixista de Mallorca para impedir la difusión de "mensajes de odio". Una concentración de urgencia reunió a unos treinta antifascistas, y el enfrentamiento verbal escaló hasta que se rompió el cordón policial, iniciándose una pelea. La policía logró separar a ambos grupos y solicitó al Núcleo Nacional retirar su mesa. No hubo detenciones ni heridos.

Agentes de la Policía Nacional han tenido que intervenir este sábado en la plaza Mayor de Palma para evitar una pelea entre grupos de antifascistas y miembros de la organización ultra Núcleo Nacional.

El incidente se ha desencadenado debido a la mesa informativa que este grupo ultra había desplegado en el céntrico punto de la ciudad, ante la que la Coordinadora Antifeixista de Mallorca había lanzado una "alerta antifascista" para impedir que "difundieran sus mensajes de odio", pese a que en principio se desconocía el emplazamiento de la misma.

La mesa se ha instalado en la mañana de este sábado rodeada de un amplio dispositivo policial que tenía acordonada buena parte de la plaza por la que pasaban numerosos turistas. Una vez conocida la ubicación, los antifascistas han convocado una concentración de urgencia a las 12:00 horas para expresar su rechazo.

Reunidos allí una treintena de antifascistas, ha comenzado un enfrentamiento verbal que ha escalado hasta que, en un momento dado, se han saltado el cordón policial para acercarse a los neonazis y ha comenzado una pelea.

Ante esta situación, los policías antidisturbios han empleado sus defensas personales para separar a ambos grupos hasta que lo han logrado y después han tenido que reforzar el cordón policial para impedir que se volviera a sortear.

A continuación, han reclamado a los miembros de Núcleo Nacional que retiraran la mesa informativa, mientras los antifascistas lanzaban cánticos como "Mallorca será la tumba del fascismo", "Fuera fascistas de nuestros barrios" o "Aquí están los antifascistas".

Finalmente, los integrantes de la organización se han acabado retirando entre gritos, mientras que algunos de ellos han hecho el saludo fascista. En el altercado no se han registrado detenciones ni ha resultado herido ningún agente.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido