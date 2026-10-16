13 personas intoxicadas en Vitoria tras consumir huevos contaminados con salmonela

Los detalles Tres afectados tuvieron que ser hospitalizados, aunque ya han recibido el alta. La alerta sanitaria europea se extendió a España y Portugal, mientras la OCU reclama más información sobre la marca y el lote del producto.

En septiembre, un brote de salmonelosis en Vitoria afectó a 13 personas tras consumir huevos contaminados, tres de las cuales fueron hospitalizadas y ya han recibido el alta. El Departamento de Salud del Gobierno Vasco notificó el incidente al Servicio Nacional de Salud y al Gobierno de Aragón, de donde procedían los huevos. El Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la UE emitió una alerta grave, ya que el producto se vendió en España y Portugal. La OCU criticó a las autoridades por no informar a los consumidores y exigió detalles del lote afectado.

Un brote de salmonelosis registrado en septiembre en Vitoria ha dejado 13 personas intoxicadas tras consumir huevos contaminados, tres de las cuales tuvieron que ser hospitalizadas, aunque ya han recibido el alta, según han confirmado fuentes del Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

El Ejecutivo autonómico informó de lo ocurrido al Servicio Nacional de Salud y al Gobierno de Aragón, comunidad de procedencia de los huevos. Actualmente, el Departamento de Salud está analizando muestras de las personas afectadas.

La distribución de estos huevos ha llevado al Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la Unión Europea (RASFF) a emitir, el pasado 8 de octubre, una alerta grave de seguridad alimentaria de alcance internacional, ya que el producto se comercializó tanto en España como en Portugal. Según informa este organismo en su página web, los huevos ya han sido retirados del mercado.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se hizo eco de la alerta sanitaria europea el martes y criticó a las autoridades españolas por no haber informado a los consumidores sobre el brote de salmonelosis. Asimismo, exigió que se hicieran públicos la marca, el número de lote y los detalles de comercialización de los huevos contaminados.

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