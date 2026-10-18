Page reivindica la "política razonable" en su primer libro, 'Luces de emergencia. Contra los populismos y el frentismo', que publicará el 28 de octubre

El contexto En el vídeo de presentación de la obra, el socialista defiende la necesidad de recuperar una forma de hacer política alejada de la polarización: "La política que merece la pena es la política razonable. Lo contrario siempre nos conduce al peor sitio", afirma.

Emiliano García-Page lanzará su primer libro, 'Luces de emergencia. Contra los populismos y el frentismo', el 28 de octubre. En él, el presidente de Castilla-La Mancha reflexiona sobre la política española actual, abogando por la moderación y el diálogo. Este mensaje resuena especialmente tras su ausencia en el reciente Comité Federal del PSOE. A través del libro, publicado por Espasa, García-Page recorre casi cuatro décadas de experiencia política y aborda desafíos como la polarización, el independentismo y el deterioro del debate público. También ofrece una crítica a su propio partido, repasando episodios clave de la historia del PSOE.

Emiliano García-Page publicará el próximo 28 de octubre su primer libro, 'Luces de emergencia. Contra los populismos y el frentismo', en el que reflexiona sobre la política española actual y reivindica la moderación, el diálogo y los acuerdos. Un mensaje que cobra relevancia después de que el presidente de Castilla-La Mancha no asistiera este sábado al Comité Federal del PSOE.

En el vídeo de presentación de la obra, el dirigente socialista defiende la necesidad de recuperar una forma de hacer política alejada de la polarización. "Intentar de paso ofrecer la idea a muchos españoles, especialmente a los más jóvenes, de que la política que merece la pena es la política razonable. Lo contrario siempre nos conduce al peor sitio", afirma.

Publicado por Espasa, el libro recorre casi cuatro décadas de experiencia política de Page y aborda algunos de los principales desafíos a los que se enfrenta España. Entre ellos, la polarización, el auge de los personalismos, el independentismo y el deterioro del debate público. El presidente castellanomanchego también repasa episodios decisivos de la historia reciente del PSOE, como el convulso Comité Federal de 2016, y reflexiona sobre la Transición, la Constitución de 1978, el papel de Europa y el modelo autonómico.

La obra incluye, además, una mirada crítica hacia su propio partido, en una trayectoria política en la que el dirigente ha mantenido posiciones propias y discrepancias con la dirección socialista.

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