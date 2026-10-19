La Guardia Civil intercepta una embarcación preparada para trasladar migrantes desde Ceuta a la península

Los detalles La lancha, equipada con un motor de 40 caballos, fue abandonada en Calamocarro después de que una furgoneta con matrícula alemana huyera de la zona al detectar la presencia de los agentes, que localizaron el vehículo durante la madrugada.

La Guardia Civil interceptó un intento de traslado clandestino de migrantes desde Ceuta a la península al encontrar una embarcación recreativa abandonada en la costa de Calamocarro. La intervención ocurrió a las 05:00 horas del lunes, cuando los agentes notaron el comportamiento sospechoso de una furgoneta con matrícula alemana cerca de la frontera norte de Benzú. El vehículo dejó atrás una lancha equipada con un motor de 40 caballos, similar a las usadas para transportar migrantes a Cádiz. Este incidente refleja el aumento de movimientos de embarcaciones en Ceuta desde julio, parte de operaciones clandestinas que buscan eludir controles de seguridad.

La Guardia Civil ha frustrado un nuevo intento de traslado clandestino de migrantes desde Ceuta a la península tras localizar una embarcación recreativa abandonada en la costa de Calamocarro, presuntamente preparada para realizar la travesía hasta las costas andaluzas.

La intervención se ha producido en torno a las 05:00 horas de este lunes, cuando los agentes detectaron la actitud sospechosa de una furgoneta en la carretera de acceso a la frontera norte de Benzú, según han informado a EFE fuentes del instituto armado.

El vehículo, con matrícula alemana, abandonó rápidamente la zona y dejó en el litoral la embarcación, equipada con un motor de 40 caballos de potencia. Los agentes intervinieron la lancha, que reunía las características de las utilizadas habitualmente para trasladar migrantes desde Ceuta hasta las costas de Cádiz.

Este episodio se enmarca en el incremento de los movimientos de embarcaciones de distintos tipos detectado en el litoral ceutí desde la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio. Estas operaciones clandestinas tienen como finalidad facilitar el traslado de personas a la península, principalmente a las costas de Cádiz y Málaga, a cambio de importantes cantidades de dinero.

La utilización de embarcaciones recreativas para este tipo de travesías constituye una de las fórmulas empleadas por las redes dedicadas al traslado irregular de migrantes, que aprovechan las condiciones de la costa para intentar llevar a cabo sus operaciones al margen de los controles de las fuerzas de seguridad.

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