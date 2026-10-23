La Fiscalía pide entre 10 y 27 años de cárcel para los siete procesados por el intento de homicidio de Vidal-Quadras

Los detalles La petición de pena de esas penas viene dada por los delitos de integración en organización criminal y tentativa de homicidio terrorista, según recoge el auto.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita penas de entre 10 y 27 años de prisión para siete acusados del intento de homicidio del fundador de Vox, Alejo Vidal-Quadras. El auto, al que ha tenido acceso laSexta, imputa a los procesados delitos de integración en organización criminal y tentativa de homicidio terrorista. El ataque ocurrió el 9 de noviembre de 2023 en Madrid, cuando Vidal-Quadras fue disparado en la cara por un agresor que huyó en moto y fue detenido en Países Bajos. Vidal-Quadras, quien sufrió secuelas físicas y emocionales, relaciona el atentado con su apoyo a la oposición iraní y expresa preocupación por la amenaza de un régimen que ha asesinado a muchos disidentes.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide entre 10 y 27 años de cárcel para los siete procesados por el intento de homicidio del fundador de Vox Alejo Vidal-Quadras por los delitos de integración en organización criminal y tentativa de homicidio terrorista, según recoge el auto, al que ha tenido acceso laSexta.

Los hechos tuvieron lugar en plena calle en Madrid el 9 de noviembre de 2023, cuando Vidal-Quadras recibió un tiro en la cara de una persona que huyó en moto y que fue detenida meses después en Países Bajos.

Desde el primer momento, Vidal-Quadras sostuvo que el atentado podría tener que ver con su apoyo a la oposición iraní, y a su salida de la Audiencia Nacional tras declarar ante el juez sobre su intento de asesinato en abril de 2025 afirmó abiertamente que Irán estaba detrás de lo ocurrido.

A la salida de su declaración, el cofundador de Vox aseguró que había ido "muy bien" y contó lo poco que recuerda de aquel intento de atentado: "Ese día volvía de andar por el Retiro y escuché una voz que me dijo: 'Hola señor'. Y cuando me giré, recibí el disparo y mis recuerdos desde ese momento son difusos y no recuerdo nada desde que me desperté cuatro días después", expresó.

Así, destacó las "secuelas" que sufría tras el ataque, como la "insensibilidad" en la parte inferior de la cara y la pérdida "del 40% de la capacidad auditiva". Además, en ese momento subrayó que seguía tomando medicación "por el tema anímico".

Al ser preguntado sobre si vivía con miedo el intento de asesinato, Vidal-Quadras reconoció estar "preocupado". "Se trata de un régimen que ha matado a muchos disidentes", manifestó.

Dos meses después, en junio de 2025, la Policía Nacional trasladó a España a uno de los principales responsables del atentado. El desplazamiento se realizó desde Países Bajos en virtud de una Orden Europea de Detención y Entrega por su presunta implicación en el atentado contra el exvicepresidente del Parlamento Europeo y exfundador de Vox.

Mehrez Ayari, considerado como el autor material del atentado contra Vidal-Quadras, fue detenido en el país europeo en junio de 2024, después de que la Policía confirmara que se trataba de la persona buscada por disparar al fundador de Vox en pleno centro de Madrid. Sobre él recaía una Orden de Detención Internacional que emitió la Audiencia Nacional, ya que para los investigadores su arresto era fundamental para esclarecer el intento de asesinato.

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