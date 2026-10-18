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Sin daños personales

Desalojado uno de los autobuses que trasportan migrantes en Ceuta tras un incidente con un bote de gas pimienta

Los detalles Según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno a laSexta, el suceso se produjo en el interior de uno de los autobuses cuando uno de los ocupantes hizo uso de un spray de gas pimienta en mitad del trayecto.

Varios migrantes suben a uno de los autobuses para su traslado en Ceuta Varios migrantes suben a uno de los autobuses para su traslado en CeutaAgencia EFE
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La Policía Nacional ha desalojado este domingo uno de los autobuses que ha trasladado a los migrantes asentados en las calles hacia el espacio habilitado para su identificación por el uso por parte de uno de ellos de un espray de gas pimienta, y ha abierto una investigación para esclarecer el suceso.

Este domingo, los agentes volvían realizar un operativo para volver a desalojar la playa del Tarajal y otras zonas cercanas de migrantes que habían huido en las anteriores ocasiones. Según Delegación de Gobierno han trasladado a cerca de 500 personas, 200 de ellas migrantes. La intención es filiar a todos aquellos que todavía permanecen en las calles.

Ahora bien, según han confirmado fuentes de la Delegación a laSexta, se ha producido un incidente en uno de los autobuses que realizaba el trayecto a uno de los Centroa de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) donde iba a ser filiado. Tal y como han explicado, uno de los migrantes ha hecho uso este domingo en uno de estos autobuses de un espray de gas pimienta en mitad del trayecto.

La situación no ha producido daños personales entre los ocupantes ni el personal del dispositivo aunque, tras percatarse de la situación, los responsables policiales han procedido a evacuar el vehículo afectado.

Por su parte, el resto de los pasajeros han sido reubicados en otros autobuses para que pudieran continuar el trayecto con total seguridad. Del mismo modo, se ha facilitado atención médica "de manera rápida" a todas aquellas personas que manifestaron alguna molestia o requirieron asistencia.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a la persona que proporcionó el espray de gas pimienta al migrante involucrado.

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