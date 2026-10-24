El Ayuntamiento de Madrid quiere que los acampados de Sol paguen la limpieza y los posibles desperfectos de la plaza

Sí, pero... El consistorio dirigido por Almeida, que insiste en la ilegalidad de la acampada, no ha expuesto cómo plantea hacer tal cosa. A tenor de la magnitud de la protesta es casi imposible atribuir a una persona en concreto un daño específico.

El Ayuntamiento de Madrid ha intensificado su postura contra la acampada en la Puerta del Sol, donde personas protestan por la crisis de vivienda. El consistorio, liderado por José Luis Martínez-Almeida, insiste en la ilegalidad de la acampada y busca que los acampados paguen la limpieza y los desperfectos de la plaza. La vicealcaldesa Inma Sanz ha declarado que intentarán recuperar "hasta el último euro" para evitar que los madrileños asuman los costos. Además, acusa a la Delegación de Gobierno de "dejación de funciones". Sin embargo, atribuir los costos a cada acampado presenta desafíos logísticos.

El Ayuntamiento de Madrid ha dado un paso más en su descontento con la acampada de la Puerta del Sol. Uno más contra las personas que llevan allí semanas protestando por la situación de la vivienda y exigiendo soluciones ante un problema que parece lejos de solucionarse. Ahora, el consistorio madrileño quiere que sean los acampados los que paguen la limpieza de la plaza y se hagan cargo de los desperfectos.

Porque José Luis Martínez-Almeida insiste en la ilegalidad de la acampada. En que los que allí están actúan al margen de la ley a pesar de las decisiones judiciales en contra de su desalojo. Ante esto, la idea del Ayuntamiento es evitar que los madrileños lo paguen todo. "Ni un euro de los madrileños", dicen en el consitorio.

Así lo ha asegurado la vicealcaldesa Inma Sanz, que ha afirmado que el consistorio va a tratar de recuperar "hasta el último euro" para evitar que los gastos recaigan sobre los madrileños.

En ese sentido, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la vicealcaldesa ha señalado que el estado de la plaza preocupa en el Ayuntamiento mientras acusa a Delegación de Gobierno de "dejación de funciones".

Ahora, lo que sobrevuela es la idea de que sean los que están allí acampados paguen todo. Tanto la limpieza como los posibles daños que, dice el Ayuntamiento, se han causado a la estatua del Oso y el Madroño e incluso al pavimento, recientemente rehabilitado, al estar las tiendas fijadas al suelo.

Esta idea tiene algún que otro problema, pues no solo se debe calcular el coste total de todo sino también cómo se podría atribuir a cada persona acampada el desperfecto, algo que viendo la magnitud de la acampada es más bien complicado.

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