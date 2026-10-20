La Audiencia obliga al juez que investiga al novio de Ayuso a ampliar su investigación a sus datos tributarios y de la Seguridad Social

Los detalles La Audiencia de Madrid da luz verde para que la Guardia Civil investigue no solo los datos bancarios de Amador González, sino también sus datos tributarios y de la Seguridad Social.

La Audiencia de Madrid ha ordenado requerir información a la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en una investigación sobre posibles delitos de corrupción y administración desleal. Esta decisión responde a un recurso de la Fiscalía y busca cotejar datos bancarios con información tributaria y laboral para esclarecer los hechos. La investigación se centra en operaciones vinculadas a González Amador, como la compra de Círculo de Belleza S.L. y contratos con Quirón Prevención. González Amador ha defendido la legalidad de sus ingresos, negando ocultación de fondos.

La Audiencia de Madrid acoge un recurso de la Fiscalía y acuerda, tal y como pedía la UCO, requerir a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social toda la información relativa a Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, desde 2014 hasta la actualidad.

El juez Antonio Viejo acordó el pasado 10 de junio pedir esta información a los bancos pero desestimó hacer lo mismo con la información de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Ahora tendrá que hacerlo por orden de la Audiencia Provincial.

La Audiencia argumenta que "de cara a la investigación llevada a cabo por la UCO resulta necesario cotejar la información bancaria con la información tributaria y de la Seguridad Social referente a dichas personas físicas y jurídicas, y que éstas en las alegaciones vertidas respecto del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal, han mostrado ya no sólo su conformidad sino incluso su interés en que se recabe dicha información tributaria y de la Seguridad Social con la finalidad de que se finalice con la mayor celeridad posible la investigación de los hechos".

De esta forma, la Sección Tercera considera necesario analizar conjuntamente estos ámbitos de información para avanzar en el esclarecimiento de los hechos investigados y permitir que la investigación concluya con la mayor celeridad posible.

La resolución se enmarca en la pieza separada abierta para investigar posibles delitos de corrupción en los negocios y administración desleal relacionados con operaciones empresariales vinculadas a González Amador y a varias sociedades.

La investigación se centra, entre otros aspectos, en la adquisición en diciembre de 2020 de la sociedad Círculo de Belleza S.L. por una empresa vinculada a González Amador por cerca de 500.000 euros. La operación está bajo investigación ante la posibilidad de que hubiera servido para satisfacer una presunta comisión a un directivo relacionado con Quirón Prevención por sus vínculos comerciales con el empresario.

La causa también examina la evolución de los ingresos de Maxwell Cremona, sociedad vinculada a González Amador, y distintas operaciones mercantiles relacionadas con la intermediación en la venta de material sanitario durante la pandemia y con contratos con Quirón Prevención.

En junio, el Juzgado de Instrucción número 19 autorizó a la UCO a recabar información bancaria desde el 1 de enero de 2014 hasta la actualidad de las personas y sociedades relacionadas con la investigación. Los investigadores habían solicitado, además, información tributaria y datos de la Tesorería General de la Seguridad Social para reconstruir los movimientos de fondos y analizar la evolución patrimonial de los investigados.

El instructor Antonio Viejo consideró entonces prioritario comenzar por el examen de las cuentas bancarias y dejó para una fase posterior la posible ampliación de las pesquisas a los datos fiscales y laborales.

La Audiencia Provincial estima ahora el recurso de la Fiscalía para que esas fuentes de información puedan examinarse de forma conjunta, con el objetivo de facilitar el avance de las diligencias policiales.

En abril de 2025, González Amador declaró ante la entonces jueza Inmaculada Iglesias, ante la que documentó los ingresos obtenidos de Quirón Prevención y negó que los hubiera ocultado a través de una sociedad instrumental para eludir el pago de impuestos.

El empresario defendió la legalidad de sus ingresos y sostuvo que la adquisición de Círculo de Belleza, por cerca de medio millón de euros, respondía al valor de su red de distribución, que incluía farmacias. Además, afirmó que la inspección de Hacienda "jamás" había solicitado los contratos de distribución de esta mercantil.

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