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EEUU, a por los cárteles

Trump reitera que los "cárteles controlan México" y asegura que lo ha hablado con Sheinbaum: "Sabemos dónde están los malos"

Los detalles El presidente estadounidense ha asegurado que México debería "golpearles con fuerza", pero "ahora mismo no son capaces".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la presidenta de México, Claudia SheinbaumEuropa Press
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este jueves su opinión de que los cárteles del narcotráfico controlan México y afirmó que se lo ha dicho a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. "Lamentablemente, los cárteles controlan México. Se lo digo a la presidenta de México. Ella no está contenta. Es una gran mujer, una mujer maravillosa. Pero los cárteles controlan México", declaró durante un almuerzo en los jardines de la Casa Blanca.

Durante su intervención, Trump presumió de la campaña militar contra lanchas que, según dijo, transportan drogas por vía marítima y advirtió que todavía no ha emprendido un "ataque total por tierra". "Sabemos dónde están todos los malos. Los cárteles. Sabemos dónde viven y los estamos golpeando con fuerza", agregó el mandatario, quien consideró que "México debería hacerlo, pero, sinceramente, ahora mismo no son capaces".

Trump llegó a imitar el ruido de los misiles cayendo sobre las supuestas narcolanchas y aseguró que no siente compasión por las personas a bordo porque, a su juicio, "cada uno de esos barcos mata a miles y miles de personas" con fentanilo. "Lo malo de todo esto es que ya nadie sale a pescar", bromeó el republicano, en medio de las críticas que denuncian que estos operativos han matado de manera extrajudicial a pescadores.

Trump suele afirmar que el crimen organizado tiene el control del territorio mexicano y, durante su discurso en septiembre ante la Asamblea General de la ONU, afirmó que México es "el epicentro" del narcotráfico.

El mandatario presiona para que México permita operaciones militares estadounidenses dentro de su territorio contra los cárteles, algo a lo que se opone Sheinbaum por considerar que vulneraría la soberanía del país.

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