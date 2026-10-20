Trump afirma que España fue "invadida" por migrantes y "no está haciendo nada al respecto"

¿Qué ha dicho? El presidente estadounidense ha asegurado que toda Europa vive una emergencia migratoria que amenaza con destruir el continente, por lo que ha aseverado que el continente tiene que "cambiar su rumbo".

Donald Trump ha calificado la entrada masiva de migrantes en Ceuta en julio como una "invasión repentina y masiva" y ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por, según él, no tomar medidas al respecto. En el Despacho Oval, Trump comparó la situación en España con la de otros países europeos, señalando que "decenas de miles" de migrantes llegaron y España simplemente aceptó su llegada. El republicano usó este argumento para defender sus estrictas políticas migratorias en Estados Unidos. Además, destacó que Europa enfrenta una emergencia migratoria que podría destruir el continente si no se toman medidas.

Donald Trump ha afirmado este martes que la entrada masiva irregular de migrantes el pasado julio en Ceuta fue una "invasión de forma repentina y masiva" y ha señalado al Gobierno de Pedro Sánchez porque, según él, no está haciendo "nada al respecto".

Así lo ha aseverado el presidente estadounidense a los medios de comunicación en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde ha abordado la situación en varios países de Europa y ha valorado lo ocurrido en nuestro país: "En el caso de Francia y de toda Europa, fíjense en lo que ocurrió en España: el país fue invadido de forma repentina y masiva".

"Llegaron por decenas de miles, entraron a raudales en España, y el país no está haciendo nada al respecto. Simplemente aceptaron su llegada. Venían de todas partes del mundo, de países que atraviesan situaciones sumamente difíciles", ha añadido el republicano, que ha aprovechado la ocasión para defender sus políticas migratorias mucho más duras basadas en las deportaciones.

El republicano se ha pronunciado de esta manera en un acto convocado para presentar una iniciativa para denunciar en Estados Unidos casos de fraude y malversación, algo en lo que, según su Gobierno, se han embarcado comunidades de inmigrantes en estados como Minnesota.

"Vuelvo a insistir: miren lo que pasó en España. Hace apenas un par de semanas, más de cien mil personas irrumpieron en el país en cuestión de minutos. Y no hacen nada al respecto. No sé dónde están viviendo (los migrantes), no lo sé. Es una situación de locura", ha dicho Trump antes de subrayar que toda Europa vive una emergencia migratoria que amenaza con destruir el continente. "Europa tiene que cambiar su rumbo. De lo contrario, no quedará nada de Europa", ha concluido.

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