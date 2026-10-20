Nuevo veto de Trump: la Casa Blanca vuelve a impedir a la CNN acompañarle en un viaje en el Air Force One

El contexto La CNN tenía asignada la cobertura del viaje de campaña del mandatario a Carolina del Norte conforme al sistema de turnos de las principales cadenas del país, pero la Casa Blanca les ha impedido participar.

Donald Trump ha vuelto a vetar a CNN, impidiéndole acceder al Air Force One para un viaje a Carolina del Norte. Este acto es parte de la confrontación del presidente con medios críticos. CNN debía cubrir el viaje según un sistema rotativo, pero fue excluida por la Casa Blanca, rompiendo con una tradición de décadas. La cadena ha denunciado esta acción y amenaza con acciones legales si la exclusión persiste, calificándola de discriminatoria e ilegal. Anteriormente, Trump intentó restringir el acceso de CNN y otros medios a la Casa Blanca, pero un juez federal ordenó restituirlo, aunque CNN sigue excluida de ciertos eventos.

Donald Trump ha vuelto a vetar a la cadena CNN este martes, que no ha podido acceder al Air Force One para acompañar al presidente estadounidense en su viaje. Un nuevo episodio en la batalla que el republicano ha emprendido contra los medios de comunicación que son críticos con su mandato.

La CNN tenía asignada la cobertura del viaje de campaña del mandatario a Carolina del Norte conforme al sistema de turnos de las principales cadenas del país para integrar el grupo reducido de periodistas que acompaña al presidente, conocido como 'pool', pero la Casa Blanca les ha impedido participar.

En un comunicado, la cadena ha denunciado que esta exclusión rompe con una "tradición de décadas" y ha advertido de que emprenderá acciones legales si la Casa Blanca "continúa impidiendo" que sus equipos informativos cubran las actividades del presidente. "Estos intentos de tomar represalias y discriminar a CNN en función del contenido de su cobertura informativa son erróneos, contraproducentes e ilegales", ha escrito Ted Boutrous, asesor jurídico externo de CNN, en una carta dirigida al Departamento de Justicia.

Trump ya intentó en septiembre impedir el acceso al complejo de la Casa Blanca a los periodistas de CNN, MS NOW y Politico, descontento con la cobertura de su Administración y tras acusarlos de difundir "noticias falsas". Los tres medios presentaron una demanda en la que alegaron que el Gobierno vulneraba la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de prensa. Un juez federal ordenó restituirles el acceso al complejo, una medida que se hizo efectiva, aunque la Casa Blanca sigue excluyendo a CNN de los viajes del mandatario.

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