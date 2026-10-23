La 'Lista de Estudiantes' serbia que trata de tumbar el Gobierno de Vucic cierra su campaña ante miles de personas

Cierre de campaña de la 'Lista de Estudiantes' en Belgrado, Serbia, este jueves.

El contexto El movimiento opositor surgió tras el derrumbe de la marquesina de Novi Sad en 2024 y ahora se presenta como partido para las anticipadas del 25 de octubre.

La 'Lista de Estudiantes', movimiento serbio surgido tras la tragedia de Novi Sad, cerró su campaña en Belgrado ante miles de seguidores. Surgido como opositor, acumula dos años de protestas y es el favorito en los sondeos. El evento, bajo el lema 'La victoria te llama', reunió a más de 275.000 personas, según la emisora N1. Los asistentes expresaron su deseo de cambio tras 14 años de dominio de Aleksandar Vucic, quien convoca elecciones anticipadas. La movilización comenzó tras un accidente en Novi Sad, atribuido a corrupción. La 'Lista de Estudiantes' promete restablecer el Estado de derecho en Serbia.

La llamada 'Lista de Estudiantes', el movimiento serbio nacido tras la tragedia de Novi Sad, cerró este jueves su campaña en un mitin celebrado en Belgrado ante decenas de miles de seguidores esperanzados con su triunfo. "¡Victoria, victoria!", "¡Ha llegado su fin!", "¡Vucic se va, se va!" o "¡Serbia o la mafia!", fueron algunos de los cánticos que coreaban los manifestantes en la plaza Slavija de la capital.

Lo que surgió como un movimiento opositor, que ya acumula dos años de protestas y ocupaciones universitarias, hoy se presenta como el partido preferido en los sondeos de intención de voto. Entusiasmados, varios participantes entrevistados en directo por la emisora independiente N1 estimaron en más de 275.000 las personas que asistieron al evento, celebrado bajo el lema 'La victoria te llama'.

"¡Huele a libertad!", exclamó uno de los asistentes ante las cámaras. "Después de catorce años de infierno la gente ha decidido decir: ¡Basta!", afirmó otro al aludir a la más de una década que lleva Aleksandar Vucic dominando la escena política del país como primer ministro y como presidente, y que ahora convoca elecciones anticipadas. Sin embargo, este vuelve a presentarse de nuevo a las elecciones.

La trajedia de Novi Sad, el punto de partida

La movilización estudiantil comenzó después de que el 1 de noviembre de 2024 murieran 16 personas por el derrumbe de una marquesina en la estación de tren de Novi Sad. La oposición atribuye el accidente a deficiencias relacionadas con la corrupción, ya que la infraestructura había sido reformada poco antes de la tragedia.

Tras las protestas, las autoridades rechazaron las demandas estudiantiles para depurar responsabilidades y restaurar el Estado de derecho. El movimiento amplió entonces sus reivindicaciones y comenzó a exigir la convocatoria de elecciones anticipadas.

Fruto de la presión popular, Vucic aceptó adelantar al 25 de octubre unos comicios legislativos que estaban previstos inicialmente para 2027, en un contexto de pérdida de popularidad del mandatario.

La Constitución en el centro

El acto concluyó con el desfile de los 250 integrantes de la 'Lista de Estudiantes', que portaron ejemplares de la Constitución serbia. Aunque fueron elegidos por las asambleas universitarias para ocupar escaños en el Parlamento, ninguno de los candidatos es estudiante en activo.

Con este gesto, el movimiento quiso simbolizar una de sus principales promesas electorales: restablecer el Estado de derecho y poner fin a los abusos que atribuye a Vucic y a su equipo.

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