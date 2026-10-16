El papa León XIV muestra una "mejoría constante" y oficia una misa con personal del hospital tras ser operado de un cáncer de pulmón

Los detalles El Vaticano ha informado de que León XIV ya tiene "completa autonomía" en su cuarto día hospitalizado tras la intervención.

El papa León XIV presenta una "mejoría constante" tras su operación de cáncer de pulmón, según informa el Vaticano. En su cuarto día en el hospital Gemelli de Roma, el pontífice, de 71 años, muestra completa autonomía y realiza fisioterapia respiratoria. Fue operado el 13 de octubre para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía vídeoasistida. Ha oficiado misa con el personal del hospital, lo que indica avances en su recuperación. Se espera que presida el rezo del Ángelus el próximo domingo, aunque aún no se ha especificado cómo se llevará a cabo.

El papa León XIV muestra una "mejoría constante" en su cuarto día hospitalizado tras ser operado de cáncer de pulmón y ya tiene "completa autonomía", según ha informado este viernes el Vaticano.

"Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a análisis de sangre y a una radiografía de tórax, que han confirmado la mejoría constante de su estado general", han indicado en un comunicado los médicos que le atienden, Luigi Carbone y Stefano Margaritora.

En su cuarto día ingresado en el hospital Gemelli de Roma, el pontífice, de 71 años, lleva a cabo sesiones de fisioterapia respiratoria y ya puede realizar "las actividades cotidianas habituales con total autonomía".

El pontífice se sometió el 13 de octubre por la tarde a una operación en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía vídeoasistida, una técnica "radical" para extraer el tejido canceroso.

Además, el papa ha oficiado misa con el personal del hospital, según ha confirmado la Oficina de Prensa de la Santa Sede, en lo que se interpreta como un paso más en su recuperación, ya que en los últimos días la concelebraba.

Presidirá el rezo del Ángelus el domingo

Asimismo, la fuente vaticana ha avanzado que León XIV presidirá el rezo del Ángelus el próximo domingo, aunque se desconoce por ahora dónde y cómo lo hará.

Fue precisamente en el Ángelus de la pasada semana cuando el propio pontífice anunció al mundo, públicamente desde la ventana del Palacio Apostólico, que tenía que someterse a una cirugía para extirparse un nódulo en un pulmón.

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