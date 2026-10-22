Un muerto y ocho heridos en un ataque a un aeropuerto internacional de Arabia Saudí

Imagen del ataque del pasado 10 de octubre en el aeropuerto internacional Rey Khalid de la capitalina Riad

El contexto El pasado 10 de octubre, 13 personas murieron y más de 300 resultaron heridas en el aeropuerto internacional Rey Khalid de la capitalina Riad, uno de los más grandes de Oriente Medio, en un ataque atribuido a los hutíes, respaldados por Irán y que controlan la capital yemení, Saná, desde 2014.

Un ataque en el aeropuerto internacional Rey Fahd de Dammam, en el este de Arabia Saudí, resultó en la muerte de una persona y heridas a ocho más, según informaron las autoridades saudíes. Este incidente se enmarca en el conflicto con los rebeldes hutíes de Yemen. La Autoridad General de Aviación Civil confirmó el ataque, que también causó daños materiales. Recientemente, el aeropuerto Rey Khalid de Riad sufrió un atentado similar con 13 muertos y más de 300 heridos. La situación refleja una escalada del conflicto, que ha afectado también a instalaciones energéticas del reino. Estados Unidos ha retirado a personal no esencial de Arabia Saudí.

Una persona murió y ocho resultaron heridas en un ataque contra el aeropuerto internacional Rey Fahd de Dammam, en el este de Arabía Saudí, informaron este jueves las autoridades saudíes, en una nueva ofensiva contra una instalación aeroportuaria en el contexto del creciente conflicto con los rebeldes hutíes de Yemen.

La Autoridad General de Aviación Civil anunció que el aeropuerto fue atacado la pasada noche, lo que causó "la muerte de un residente" y heridas a otras ocho personas "de diversa gravedad, desde leves hasta graves", en un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias saudí SPA.

El ataque también causó daños materiales, según el texto, y se suma a una serie de recientes ofensivas con decenas de muertos y heridos contra aeropuertos de Arabia Saudí, que interviene en Yemen desde 2015 en apoyo al Gobierno internacionalmente reconocido y lidera una coalición militar antihutí.

El pasado 10 de octubre, 13 personas murieron y más de 300 resultaron heridas en el aeropuerto internacional Rey Khalid de la capitalina Riad, uno de los más grandes de Oriente Medio, en un ataque atribuido a los hutíes, respaldados por Irán y que controlan la capital yemení, Saná, desde 2014.

El aeropuerto de Riad, que pausó sus operaciones a raíz de esa y otras ofensivas, se ubica a unos 1.000 kilómetros de Yemen, y cuenta con cinco terminales de pasajeros y un pabellón exclusivo de diseño monumental reservado para jefes de Estado, diplomáticos y la familia real saudí El de Dammam, atacado en las últimas horas, está a más de 1.500 kilómetros de la frontera yemení, en la Región oriental de Arabia Saudí, cerca del golfo Pérsico.

El último ataque contra un aeropuerto saudí coincide con una escalada más amplia del conflicto, que incluye ataques contra instalaciones energéticas del reino árabe. La interceptación de un dron lanzado contra el yacimiento petrolífero saudí de Shaybah, cercano a la frontera con Emiratos Árabes Unidos (EAU), dejó al menos dos muertos y dos heridos el miércoles, informó Riad.

Estados Unidos anunció la retirada de sus empleados gubernamentales no esenciales y sus familiares de Arabia Saudí, cuyo príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, abordó la víspera con el presidente francés, Emmanuel Macron, la "coordinación de esfuerzos necesarios" entre ambos países en plena crisis en Oriente Medio, marcada también por la guerra de Irán.

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