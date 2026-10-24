Máxima alerta en Francia: el país se blinda ante una nueva jornada de manifestaciones con el recuerdo de los últimos disturbios

Los detalles El Gobierno francés vigila con atención varios focos de tensión repartidos por el territorio cortando calles, bloqueando puentes o cerrando estaciones de metro.

La Policía francesa está en alerta máxima ante nuevas manifestaciones programadas para este sábado, temiendo la repetición de violencia y saqueos vistos la semana pasada. El Gobierno supervisa focos de tensión en Lyon, París, Orleans y Marsella. En Orleans, se espera que 15.000 personas protesten contra el congreso del partido de ultraderecha Reagrupamiento Nacional. En París, los movimientos estudiantiles están indignados por el cambio de ruta de la manifestación, alejándola del centro. En Lyon, ya se han producido enfrentamientos policiales. Se han cerrado estaciones de metro y se han bloqueado puentes, mientras el Ministerio del Interior incauta objetos peligrosos.

La Policía francesa está en máxima alerta ante una nueva convocatoria de manifestaciones para este sábado con el temor de que se repita la violencia y los saqueos de las últimas protestas de la pasada semana.

Por ello, el Gobierno francés vigila con atención varios focos de tensión repartidos por el territorio, como Lyon, París, Orleans y Marsella.

La primera protesta ha sido la de Orleans, donde se espera que hasta 15.000 personas se manifiesten a lo largo del día frente al edificio en el que se celebra el congreso anual del partido francés de ultraderecha Reagrupamiento Nacional. "No estamos aquí para prohibir su congreso, solo para recordarles que su historia, sus valores y sus principios son opuestos a los valores republicanos", ha señalado Olivier Faure, líder del Partido Socialista Francés.

En París, indignación en los movimientos estudiantiles tras el cambio a última hora de este viernes de la ruta programada para la manifestación El nuevo itinerario está más alejado del centro y evita plazas simbólicas asociadas a la protesta popular como la Plaza de la Nación o la plaza de la Bastilla, que ha sido evacuada a primera hora del día.

Las primeras cargas policiales se han visto en Lyon donde 150 personas han intentado iniciar una protesta a pesar de que la ciudad tiene prohibidas todas manifestaciones este fin de semana.

24 estaciones de metro cerradas en París, puentes bloqueados en Lyon y soldados en las calles de muchas ciudades francesas desde primera hora de la mañana es la imagen del país. "Sabemos que hay llamadas de movimientos ultras para hacer que la situación se agrave", ha señalado Laurent Nuñez, ministro del Interior francés.

Se espera una participación masiva mientras el temor a nuevos disturbios deja la imagen de comercios blindados y los principales museos de París cerrados. El Ministerio de Interior ya ha informado de la incautación de objetos peligrosos en los primeros controles de París como bolas de petanca o fuegos artificiales

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