"Las mujeres tienen que limpiar la casa": la frase machista de Lula da Silva sobre la semana 6x1 que su equipo trata de justificar

Los detalles El presidente brasileño ha defendido el fin de la semana laboral de seis días señalando que este modelo hace que las mujeres "tengan que limpiar en su día libre lo acumulado durante la semana".

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió en una entrevista el fin de la semana laboral de seis días con uno de descanso, argumentando que, especialmente para las mujeres, el día libre se convierte en una jornada de trabajo doméstico. Estas declaraciones surgen poco antes de la segunda vuelta electoral en la que se enfrentará a Flávio Bolsonaro. Lula ha propuesto reducir la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales sin afectar el salario, buscando flexibilidad para diferentes sectores. Sin embargo, sus comentarios sobre las mujeres han generado polémica internacional, con críticas de líderes como Javier Milei. Lula respondió destacando el historial de votaciones de Bolsonaro respecto a los derechos femeninos. A pesar de que su partido asegura defender a las mujeres, estas declaraciones podrían afectar su desempeño electoral.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva defendió este martes en una entrevista con la cadena 'SBT' el fin de la semana laboral de seis días con uno de descanso (6x1) justificándola en que "en el caso de las mujeres, el día que tienen libre en casa es, en realidad, cuando más trabajan, porque tienen que limpiar todo lo acumulado durante la semana". Estas declaraciones se han producido a menos de una semana de la segunda vuelta electoral que definirá la Presidencia brasileña el próximo domingo, en la que Lula se enfrentará a Flávio Bolsonaro, hijo mayor del ex presidente Jair Bolsonaro.

Las declaraciones llegan después del anuncio del Gobierno brasileño de la aprobación de la reducción de jornada laboral, de 44 a 40 horas semanales sin recorte en el salario de los trabajadores. Así, la intención del candidato era crear una norma flexible a la que puedan ajustarse los diferentes sectores del mercado laboral.

"No podemos continuar en una escala de trabajo en que las personas trabajan seis días y descansan sólo uno", añadió. Sin embargo, sus palabras sobre el rol de las mujeres han generado polémica a nivel internacional, donde presidentes como el argentino Javier Milei, quien se ha referido a su homólogo brasileño como "progre machirulo", señalando que "después acusan a sus oponentes de misóginos".

Da Silva ha respondido publicando un vídeo de una periodista que afirmaba que "el único voto en contra de la explotación sexual de mujeres en Río fue de Flavio Bolsonaro". En otros contextos el Partido de los Trabajadores ha asegurado defender a las mujeres, sin embargo, no se descarta que esto le perjudique de cara a los comicios.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido