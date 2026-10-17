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Guerra en Irán

Explota en Ormuz un superpetrolero que transportaba más de dos millones de barriles de petróleo tras chocar con una mina naval

¿Qué ha pasado? La Guardia Revolucionaria iraní afirma que el barco trataba de cruzar por "una ruta no autorizada" y que apagó sus sistemas de posicionamiento y radar. Acusa al Ejército de EEUU de "contrabandista y terrorista".

Estrecho de Ormuz Estrecho de OrmuzReuters
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El estrecho de Ormuz sigue siendo uno de los lugares clave del conflicto de Oriente Medio. De esa guerra que comenzó el 28 de febrero con los ataques de EEUU y de Israel sobre Teherán y que ha encontrado en esta ruta marítima un foco constante de ataques y de bombardeos. Porque está bloqueada. Porque los precios del combustible no dejan de subir. Porque los navíos que por allí cruzan se exponen a los proyectiles o las minas. Es lo que ha pasado con un superpetrolero que transitaba dichas aguas, que transportaba más de dos millones de barriles de petróleo y que ha explotado causando un gran incendio.

Así ha informado de ello la Guardia Revolucionaria de Irán, en un comunicado recogido por la agencia Tasnim: "Un superpetrolero que transportaba más de dos millones de petróleo y que intentaba atravesar Ormuz por una ruta no autorizada chocó con una mina naval. Ha provocado una fuerte explosión y un incendio de grandes dimensiones".

El cuerpo militar iraní, que ha hablado de al menos cinco incidentes similares durante estos últimos días, ha confirmado que no identificó su bandera y que el buque había desactivado sus sistemas de posicionamiento y radar para atravesar el estrecho mediante "maniobras de engaño y con el apoyo del Ejército de EEUU", al que ha calificado de "contrabandista y terrorista".

Mientras, la agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido ha registrado 12 ataques contra embarcaciones en su último informe semanal. Desde el comienzo de la guerra, la organización suma 135 incidentes marítimos. El tráfico por mar, un 70% por debajo de los niveles anteriores la guerra.

Los ataques contra petroleros en Ormuz se suceden día tras día en medio de las intervenciones de Irán de no permitir el paso de barcos sin autorización. EEUU, por su parte, intenta restablecer el tránsito marítimo por una ruta cercana a Omán.

El bloqueo en Ormuz comenzó una vez se inició la guerra hace ya casi ocho meses, usando esto como medida de presión contra Washington al pasar por sus aguas el 20% del crudo mundial antes del conflicto.

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