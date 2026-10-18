Adam también descarga con fuerza en Andalucía y Murcia: "En mi vida he visto esto"

Los detalles Las inundaciones se han convertido en un denominador común en ambas comunidades autónomas hasta con imágenes de casas escupiendo agua a las calles.

La DANA Adam ha impactado duramente en Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana, pero también ha afectado a Andalucía y la Región de Murcia. En Sevilla, la intensa lluvia sorprendió a conductores en la AP-4, obligando a muchos a detenerse en el arcén. En San Pedro del Pinatar, Murcia, decenas de vehículos quedaron sumergidos, y en Pedregalejo, Málaga, los vecinos pasaron el día limpiando. En Algeciras, Cádiz, barrios y paseos marítimos se inundaron, y algunos se arriesgaron al cruzar. La acumulación de agua ha sido extrema, superando los 60 litros por metro cuadrado en una hora.

Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana se están llevando la peor parte de Adam, pero en Andalucía y la Región de Murcia también están sufriendo los efectos de la DANA que está golpeando este fin de semana nuestro país.

La lluvia ha caído con fuerza y ha sorprendido a numerosos conductores al sur de Sevilla. En la AP-4 el agua dificultaba la visibilidad, tanto que muchos coches han parado en el arcén para no correr riesgos.

No han tenido la misma suerte en San Pedro del Pinatar, en la Región de Murcia porque decenas de vehículos han quedado sumergidos tras el paso del temporal. Por su parte, los vecinos de Pedrgalejo, en Málaga, han estado durante todo el día realizando labores de limpieza.

El agua ha dañado todo a su paso: desde el mobiliario de este centro de salud hasta el interior de los garajes. "Era imposible sacar los coches, en el garaje ya superaba la cadera y además las puertas ya estaban bloqueados", comenta Jaime Crespo, presidente de la comunidad de vecinos afectada por el temporal.

Con el agua por las rodillas se han visto algunos en Algeciras, Cádiz. Los barrios y la zona del paseo marítimo han quedado completamente inundados. Algunos imprudentes cruzaban por esa zona poniendo en riesgo sus vidas. Ha sido tal la acumulación de agua, que ha salido de las casas hacia la calle

El paso de la DANA Adam ha dejado importantes acumulados de agua. "En mi vida he visto esto. El agua ha tragado en cuantito ha dejado de llover, pero ahora es que no traga el agua", asegura un vecino. Se han registrado más de 60 litros por metro cuadrado en apenas una hora.

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