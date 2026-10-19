Sanción sin precedentes al Manchester City: descenso, multa millonaria...

Según informa 'Daily Mail', el castigo al conjunto 'cityzen' podría tan grande que le privaría de jugar en la Premier League durante las dos próximas temporadas.

A falta de conocer la decisión sobre la apelación del Manchester City tras ser condenado en 114 de los 115 cargos que se le imputan por no cumplir las reglas del 'fair play financiero' y maquillar sus cuentas para tapar las irregularidades entre las temporadas 2009-10 y 2017-18, mucho se está hablando sobre la sanción que le puede caer al club.

Oliver Holt, redactor jefe de deportes del 'Daily Mail', publica este lunes que fuentes cercanas al proceso le hablan de la sanción del siglo en Inglaterra.

Esta conllevaría una deducción de puntos tan grande que no solo aseguraría el descenso a la Championship, sino que podría imposibilitar su ascenso a la Premier League en la siguiente campaña.

Eso sí, el cuadro 'cityzen' finalizaría el presente campeonato doméstico para no condicionar al resto de equipos.

Además, el citado medio apunta a una multa millonaria que, unida a la sanción de puntos, podría conllevar la salida de la actual propiedad del club.

La posibilidad de ser expulsado de la Premiero el descenso a League Two, la cuarta división inglesa, parece utópico en este momento.