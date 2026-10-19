Oficial: la sanción de Portugal a Cristiano Ronaldo por abandonar la selección

La Federación Portuguesa le ha impuesto a su capitán un castigo de 30 días de suspensión y una multa de 255 euros.

En la tarde de este lunes, la Federación Portuguesa ha dado a conocer la sanción impuesta a Cristiano Ronaldo por abandonar la concentración del equipo.

Hace dos semanas, mientras Portugal estaba en Copenhague para jugar frente a Dinamarca un encuentro correspondiente a la fase de grupos de la Nations League, el '7' abandonó el hotel del equipo tras escuchar a su entrenador, Jorge Jesús, en rueda de prensa explicando por qué no había jugado el anterior encuentro.

Cristiano pidió perdón a través de un comunicado, pero dicho texto no le ha salvado de un castigo que, tratándose del capitán, puede ser irrisorio.

A Ronaldo se le ha impuesto un castigo de 30 días de suspensión y una multa de 255 euros, aunque a fecha de este 19 de octubre ya ha cumplido 19 de esos 30, por lo que podría ser convocado para el próximo parón de noviembre.

"El Consejo Disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol decide, en el presente procedimiento, considerar plenamente justificada la acusación y, en consecuencia, condenar al acusado Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro por la comisión, en una ocasión y de manera intencional, de la infracción disciplinaria prevista y sancionada por el párrafo 1 del artículo 160 de la RDFPF, aplicándole, en consecuencia, la sanción de suspensión por 30 días y, adicionalmente, la sanción de una multa que se fija en 2,5 UC, es decir, 255,00€", reza el texto de la selección.

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