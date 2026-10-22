El mensaje de Vinicius tras otra noche gris en el Bernabéu: "Todo pasa"

El futbolista brasileño volvió a ser sustituido en un encuentro en el que recibió pitos por parte de la grada.

Vinicius lo está pasando mal. No encuentra su mejor fútbol y el Bernabéu le volvió a pitar en el partido de Champions League contra el Leipzig. Después publicó un enigmático mensaje a través de sus redes sociales.

"Viviendo cada momento. Todo pasa...", escribió Vini en un mensaje acompañado de algunas fotos de la noche.

El brasileño tuvo una ocasión muy clara para hacer gol. Recorrió toda la banda izquierda y acabó disparando al palo largo. Pero el portero del Leipzig se estiró para despejar.

Después del choque a José Mourinho le preguntaron por el estado anímico de su jugador: "Solo él puede explicar si se siente triste, pero su entrenador está contento...".

"Vini tuvo un partido muy bueno y brindó un excelente rendimiento táctico que sirvió a su entrenador y al equipo. Logró construir ataques desde el lado izquierdo y cerrar espacios de manera excelente, y casi marca un gol maravilloso si no fuera por la atajada del portero a su potente disparo", dijo el preparador portugués.

El Madrid goleó al Leipzig (4-1) en el último partido antes del Clásico contra el FC Barcelona en el Camp Nou.

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