Interceptado un grupo de ultras del Racing con palos de escoba por Pamplona

Los cuerpos de Policía de la ciudad han sorprendido a un grupo de varias decenas de radicales del club santanderino.

La Policía Foral y la Policía Nacional han interceptado a un grupo de ultras del Racing de Santander que portaban palos de escoba por Pamplona. Según han informado fuentes del dispositivo a EFE, se trata de un grupo de entre 30 y 50 personas que han llegado en un autobús a la capital navarra y a los que se les ha dado el alto cuando iban por la calle Bergamín.

La Policía Nacional, que se encarga del dispositivo de seguridad de un encuentro declarado de alto riesgo, ha requisado los objetos que podían causar daños a otras personas.

Osasuna y Racing de Santander se enfrentan este domingo a las 14:00 horas en El Sadar en un partido marcado por la vuelta de Jagoba Arrasate al banquillo de los navarros.

Se extreman las precauciones teniendo en cuenta lo sucedido el pasado lunes en el Levante-Sevilla donde, horas antes del encuentro, grupos de radicales de ambos equipos protagonizaron una pelea en Valencia.

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