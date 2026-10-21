Hansi Flick, tras la derrota del Barça en París: "En octubre no se gana la Champions"

El Barça perdió contra el PSG (4-2) y Flick reconoció que los errores fueron fatales: "Hay pérdidas que tenemos que analizar".

El Barça cayó en París contra el Paris Saint-Germain (4-2) y confirma su maldición en un partido que se viene repitiendo en la Champions League durante los últimos años. Pero Hansi Flick lo ha querido dejar claro públicamente: este título no se gana en el mes de octubre.

Así lo dijo en la rueda de prensa posterior al partido: "En octubre no se ganan los títulos, la Champions se decide en junio".

"Creo que fue un partido fantástico de los dos equipos. Cometimos errores y pérdidas que debemos analizar. El PSG ha demostrado que ha sido mejor que nosotros. Hemos perdido pero hemos aprendido mucho de este encuentro", explica el técnico alemán.

Cree que a su equipo le faltó frescura física. De hecho, introdujo algunos cambios en la alineación. Dejó a Rodri en el banquillo a la espera de la llegada del Real Madrid este domingo.

"No estábamos frescos. Las últimas semanas han sido increíbles y aprecio la mentalidad y actitud de mis jugadores. Hoy se notó", dice Flick.

El PSG no cede y sigue con su pleno de victorias en Europa: tres de tres y a lidera la tabla. El Barça, por su parte, se mantiene con seis puntos.

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