Güler y Mbappé calman a un indignado Bernabéu

El turco firmó un gol fantástico con el que abrió el marcador. Kylian y Diomandé hicieron el resto en una noche en el que el feudo blanco mostró su enfado con Tebas.

El comienzo de noche en el Santiago Bernabéu fue tenso. Gran parte de la afición madridista protestó contra Javier Tebas, presidente de La Liga y contra la Real Federación Española de Fútbol por los últimos polémicos episodios sucedidos esta última semana.

Arda Güler fue el primero en conseguir calmar algo esos ánimos. El turco, que sigue siendo de lo mejor del Madrid, firmó un 'golazo' llegada la media hora de partido. Buena jugada entre Diomandé y Bellingham que terminó culminando Arda con un golpe tremendo a la escuadra.

Siete minutos después el mismo Bellingham y Mbappé igualaron, como mínimo, la belleza el primer gol blanco. Pase de tacón del inglés al francés. Kylian se orienta el balón para quitarse a su defensor de encima y regatea a Vlachodimos, guardamente del Sevilla.

Los hispalenses generaron poco peligro en la primera mitad. Las pocas aproximaciones las controló Courtois. El Sevilla reclamó una agresión de Güler a Peque que, tras mucha revisión, quedó en nada.

Mbappé, en la segunda mitad, puso el 3-0. De penalti y a lo 'panenka' para firmar su noveno gol en Liga. Manu Bueno hizo el gol del honor para el Sevilla, que protestó también mucho la acción del penalti sobre Mbappé.

Diomandé, afianzado en la banda izquierda con la sanción a Vinícius, puso el cuarto con otro gol de mucho calibre. El marfileño condujo hasta la frontal del área donde disparó con violencia a la escuadra de la portería hispalense.

El Madrid recupera una buena versión de cara a la semana del Clásico. Mourinho apostó por Valverde en el lateral derecho y Endrick de titular, además de Güler en el pivote. Un nuevo sistema que funcionó. Antes de ir al Camp Nou, los blancos recibirán al Leipzig en Champions.

El Sevilla, por su parte, continúa en puesto de Europa League. En la próxima jornada, recibirán a Osasuna en el Pizjuán. Los de Luis García Plaza se han marchado enfadados con la actuación arbitral.

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