Se pierde la temporada
Desgarrador mensaje de Kvaratskhelia tras su gravísima lesión: "¿Por qué yo?"
El futbolista del PSG sufre una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y no volverá a competir esta temporada.
Khvicha Kvaratskhelia se marchó lesionado en su el partido del PSG contra el FC Barcelona y este miércoles se ha confirmado que sufre una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y se podría perder toda la temporada.
El georgiano ha publicado un desgarrador mensaje en sus redes sociales preguntándose por qué ha tenido que pasar por esto en un momento tan bueno futbolísticamente: "No ha pasado mucho tiempo, pero no deja de darme vueltas en la cabeza: ¿por qué precisamente yo?".
"Nunca he escatimado esfuerzos. Probablemente, para este partido me había preparado mejor que nunca. Creía estar preparado para todo, pero para esto no", dice tras la victoria de los parisinos contra el FC Barcelona.
"Puede que eso fuera cierto, pero yo, antes de cada partido, le pedía a Dios poder abandonar el campo sano y salvo. Pero fue en vano. Siento que Dios me ha elegido a mí y, si con ello he protegido a los demás futbolistas que estaban en el campo, estoy dispuesto a pasar estos meses entre trabajo, dolor y lágrimas", dice para finalizar.
Operado esta semana
El PSG ha anunciado que Kvaratskhelia será operado esta misma semana y su pronóstico es grave: podría decir adiós a toda la temporada.
Un mazazo para Luis Enrique, que tenía al georgiano como uno de sus pilares en el apartado ofensivo. La pasada temporada anotó 19 goles y repartió 11 asistencias para que el PSG acabara proclamándose campeón de la Champions League.
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