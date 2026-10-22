La actriz Judi Dench revela que su afección ocular le impide hacer teatro, cine o leer

Los detalles Los médicos le diagnosticaron en 2012 degeneración macular asociada a la edad, una afección que afecta su visión y que hace que le resulte sumamente difícil incluso reconocer rostros.

La actriz británica Judi Dench, galardonada con un Óscar en 1999, ha revelado que su afección ocular, la degeneración macular asociada a la edad, diagnosticada en 2012, le impide realizar teatro, cine o leer. Esta condición afecta su visión, dificultándole incluso reconocer rostros, lo que provoca situaciones incómodas. Dench, de 91 años, comentó en el programa 'Today' de Radio 4 de la BBC que intenta no pensar demasiado en el envejecimiento. Con más de siete décadas de carrera, ha sido aclamada por sus papeles en teatro, televisión y cine, incluyendo su rol en James Bond. A pesar de su afección, sigue haciendo apariciones públicas y ha publicado sus memorias, 'Is it too late to make a run of it?', junto al director de teatro Brendan O'Hea.

La actriz británica Judi Dench, que ha recibido numerosos galardones a lo largo de su carrera, entre ellos un premio Óscar en 1999, ha admitido que su afección ocular, diagnosticada hace más de diez años, le impide hacer teatro, cine o leer.

Los médicos le diagnosticaron en 2012 degeneración macular asociada a la edad, una afección que afecta su visión y que hace que le resulte sumamente difícil incluso reconocer rostros. "Ya no puedo estar en un escenario. Ya no puedo participar en una obra de teatro. Ya no puedo hacer cine. Ya no puedo leer", admitió este jueves la actriz, de 91 años, al programa 'Today' de Radio 4 de la BBC.

También reveló que su afección puede dar lugar a situaciones incómodas ya que a veces se acerca a personas equivocadas y luego se da cuenta que se trató de una confusión por no ver bien. Al hablar del proceso de envejecimiento, Dench dijo que intenta no pensarlo demasiado.

La intérprete, que ostenta el título de 'dama', lleva más de siete décadas de actuación a sus espaldas y se ha consolidado como una de las actrices más aclamadas del Reino Unido, con una trayectoria que abarca el teatro, la televisión y el cine.

Ganó un Óscar en la categoría de actriz de reparto por su interpretación de la reina Isabel I en la película 'Shakespeare in Love' ('Shakespeare enamorado', 1998) y alcanzó reconocimiento internacional por su papel de "M", la jefa del servicio de espionaje británico MI6 en las películas del espía James Bond.

A pesar de su afección, ha seguido realizando apariciones públicas y hablando abiertamente sobre cómo adaptarse a una vida con una visión cada vez más deteriorada. Dench hizo estas declaraciones con motivo de la publicación de sus memorias, tituladas 'Is it too late to make a run of it?" (¿Es demasiado tarde para salir corriendo?), escritas en colaboración con el director de teatro Brendan O'Hea.

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