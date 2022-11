"Emprender y cuando eres una pequeña empresa, es complicado. Los recursos son limitados, el talento al que puedes acceder es limitado. Cuando eres pequeñito nadie te ve, nadie te mira, no existes, no tienes recursos...": es la realidad a la que, según la empresaria Yaiza Canosa, se enfrentan miles de empresarios a diario. Por este motivo, ha expuesto en Metafuturo las claves de los pequeños comercios para emprender y cuáles deben ser los incentivos para que asuman riesgos.

"Lo primero es darle herramientas para que atraer talento no sea tan complicado", ha explicado la experta, aludiendo, por ejemplo, a incentivos fiscales a través de acciones de la empresa.

El segundo punto incide en la implementación de herramientas digitales. "Hay que darle momentos de desahogo a nivel tributativo a la empresa si invierte en una sociedad más digital", ha añadido.

"La tercera pata, que es fundamental, es que el mundo competitivo de las Pymes no sea una burbuja", ha incidido. La empresaria se ha referido así a "que no nos hagamos la trampa al solitario y no alimentemos empresas que no son realmente empresas": "Que no haya empresas fantasma que al final no ganen dinero o que hagan su modelo de negocio recortando en derechos laborales... que no utilicemos la digitalización para empobrecer en el fondo a la sociedad española". Puedes escuchar su discurso en el vídeo principal de esta noticia.